【本報訊】元朗7.21事件首宗涉及八名白衣人的暴動案件審結裁決，一案落幕，但尚有不知多少白衣暴徒未被緝拿歸案。本報翻看傳媒及網上公開的案發片段，結合庭上證供，辨認出本案八名被告以外，還有很多外貌及衣着有明顯特徵的白衣人，在八名被告涉嫌犯案時在附近出沒。部份人更持武器，向大堂入閘後區域或月台列車車廂內的乘客施襲。

記者辨認出至少十名在現場出現的男子A至J，可能與元朗站內的暴動案有關。根據公開片段，有人與被告聯群結隊圍毆他人，亦有人揮棍作勢襲擊時，揮至自己整個人飛身跳起。部份男子在手腕或上臂綁上粗的紅絲帶，十分顯眼；有人除了在站內襲擊乘客，亦被拍到疑在車站外英龍圍牌坊附近，糾黨圍毆途人。

本報早前向警方查詢7.21元朗站及附近一帶暴動事件的調查及拘捕進展，警方回覆，明白公眾的關注，警方亦同樣十分重視案件，聲稱一直跟進調查、沒放棄過任何線索。截至本月初，已拘捕63人（介乎18歲至61歲），15人已被控參與暴動，當中八人亦被控串謀有意圖而傷人。

但翻查資料，警方所指重視7.21而拘控的人士，當中包括林卓廷。林在事件中遇襲受傷，與另外六人被控參與暴動。警方稱，會根據案情及證據作適當跟進行動。至於有多少名身份已被鎖定的施襲者在案發後離開香港，警方則沒回應。

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