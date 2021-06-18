【本報訊】7.21當晚，建制派立法會議員何君堯被發現與多名白衣人握手合照，並說「你哋係我英雄！」事隔近兩年，何君堯未有再評論白衣人當日行徑，卻不忘再次誣衊「六呎四（林卓廷）」才是引發衝突的帶領者。

何君堯在事後曾兩度回應事件，聲稱與白衣人襲擊事件無關，更形容黑衣人是先撩者賤、警方拘捕民主黨林卓廷是正義。不足兩天，其雙親墳墓被毀壞塗鴉，墓後的牆壁更被噴上「官黑勾結」字句。四個月後，港人用選票將他踢走，又在票站外開香檳慶祝，以另類方式彰顯「公義」。

「執法者或未盡力」

何君堯曾形容警方拘捕民主黨林卓廷是「正義」，然而，7.21事件造成多人受傷，卻只有八名白衣人被控，是否又合乎「正義」？ 何君堯最近受訪時承認，執法者在過程中「可能未盡全力」，因為多人被捕但只有不足一半人被正式起訴，數字比例上「唔係好成正比」。不過他仍將引發衝突事件歸咎於其他人，指稱當晚有「為數不少、假扮香港市民」的外人入元朗「挑機」，又指「六呎四（林卓廷）」就是引發衝突的帶領者。

記者問他有否協助警方拘捕施暴者，何君堯僅指「應該要嘅」，隨即轉移視線，稱他同樣關心7.1立法會被人破壞、8.31有不知名人士喬裝、假扮無辜乘客等。他續稱，7.21對他最大的教訓是要加快完善司法系統：「我哋投放咁多錢落去教育、醫療、社會福利，但咁樣唔等於就會造就咗一個最美麗嘅社會。」他指稱年輕人容易被人誤導，繼而做出天理不容之事，奉勸做錯事的年輕人要學懂認錯，因為年輕二字不等於免死金牌。