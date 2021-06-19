【不斷更新】警方國安處日前派出500名警員搜查《蘋果日報》大樓，並以涉嫌違反《國安法》，先後拘捕壹傳媒行政總裁張劍虹、壹傳媒集團營運總裁周達權、《蘋果》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光及蘋果動新聞平台總監張志偉。警方昨午正式落案起訴張劍虹及羅偉光串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，案件今早在西九法院提堂，其餘三人獲准保釋。

【10:00】開庭。

案件由國安法指定法官、總裁判官蘇惠德處理。

甫開庭，代表被告張劍虹的大律師陳政龍表示，辯方今早才收到「一大疊」控方文件，申請休庭一小時以待索取指示，屆時會再向法庭匯報是否需要更多時間。陳大狀亦透露，辯方將會為兩名被告申請保釋，但控方會提出反對。

總裁判官蘇惠德隨即下令休庭一小時。

開庭時兩人緩緩從囚房進入犯人欄，羅偉光先步出，張劍虹緊隨其後，兩人均手持一疊文件。兩人甫步出，旁聽席人士紛紛向兩人揮手，張揮手回應，眼神不斷遊走旁聽席每個角度，並豎起拇指及點頭。

散庭時張向旁聽席的振臂示意，旁聽人士高呼「頂住呀！」羅步入囚房前打出「 OK」手勢。

【09:55】法庭開始播錄音，法律程序即將開始。兩被告仍未出庭。

【09:30】律政司今由署理副刑事檢控專員周天行。資深大狀陳政龍代表張劍虹、大狀李澍桓代表羅偉光，而三間公司則由大狀許琪莉代表。

【08:45】司法機構開始派籌，公眾人士及記者陸續進庭，來旁聽的大部份為蘋果日報員工，昨晚深夜獲保釋的《蘋果》副社長陳沛敏為最早進入法庭公眾席的人士，而同樣在昨晚准保釋的張志偉亦已在庭內，《蘋果》執行總編輯林文宗，及各組主管都有到場。

今早所有入庭人士均需要接受安檢，保安員逐個檢查入庭人士的個人物品，不准帶水等液體入庭。

警方昨宣佈正式起訴蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果互聯網有限公司、張劍虹(59歲)及羅偉光(47歲)，指各被告涉嫌違反國安法第29(4)條，即串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全。案件主管為國安處高級督察曾曉雅。

控罪行詳情指各被告於2020年7月1日至2021年4月3日期間（包括首尾兩日），在香港與黎智英及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國，進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

根據國安法第29條，為外國機構竊取、刺探或非法提供涉及國安的情報；請求外國機構實施，與外國機構串謀實施，或者接受外國機構的指示、控制、資助等支援實施下列行為之一，均屬犯罪。

條文所列的犯罪行為共有五種，包括相信與本案相關，對香港特別行政區或者中國進行制裁或封鎖等敵對行動。如違反上述罪行，可判處三年以上、十年以下監禁，「罪行重大的」可判囚十年以上或終身監禁。

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