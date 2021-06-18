天下大勢，和久必戰，戰久必和。

所謂和平，只是兩次戰爭之間的喘息，所謂戰爭，卻是兩次和平之間的總清算。

今日世界面對新的戰爭威脅。拜登定義美中關係為競爭，意識形態、地緣政治、國際組織、經濟科技等方面都有競爭。競爭去到盡就是對抗，對抗升級就是敵對，敵對關係失控，戰爭便是最後解決手段。

美中之間或有一戰，這是悲觀的預期。美國把七大工業國、歐盟等民主強國拉到一起，力量大到無倫；中共本寄望於中俄聯手，如俄國甩手，中共就勢單力薄。

普京養肥中共無甚好處

美中之間優勝劣敗，端看俄國的態度，俄國的態度只看一人，就是普京。拜登見完歐盟北約，還要抽空見普京，如非美俄互有所需，何必咁多禮數？

美國防部長曾說：美國不能同時應付兩場戰爭。早前俄國大軍兵臨俄烏邊境，突然主動撤回，普京就是投美國之所好，免去美國腹背受敵之危險。拜登放下心頭大石，多少改變對普京看法，若普京不撤軍，還有與拜登握手的機會嗎？

美中俄搬演三國演義，現在舉足輕重的，既不是拜登，也不是習近平，倒是普京。普京不是省油的燈，他懂拿揑時勢，知所進退。

中共希望利用俄國與歐盟北約的新仇舊恨，把俄國拉到身邊壯膽，只要俄國與美國撕破臉，俄國一定要倚仗中共的軍事實力，才可與美歐一較高下。但站在俄國的立場，借中共一臂之力，即使打贏了北約，對俄國有甚麼好處？那時北約與俄國兩敗俱傷，獨有中共一國獨大，俄國把一個力大無比的強鄰養在自己身邊，要永遠看中共的臉色做人，晚晚做噩夢。

普京精過鬼，他會做這種冇腦的事嗎？對俄國最有利的，莫過於在美中對抗過程中隔岸觀火，任由你們兩家去打個七彩。美中一旦開戰，曠日持久，國力消耗，打到兩邊都打不下去了，俄國才出面收拾殘局；或者美中分出勝負了，俄國還能保存實力，豈不是省事又得便宜？

對於美國來說，要想拉攏俄國站到北約一邊根本不可能，難怪美俄首腦會談前，雙方都表示不抱太大希望。但美國只要達到一個目的就夠了，就是離間中俄關係，爭取普京在美中衝突中保持中立，只作壁上觀，不充當中共的側翼，那就於願足矣。

俄國對歐洲各國的威脅，主要在地緣政治上，美歐對付俄國還有很多手段，至少俄國不像中共那樣，有意識形態的擴張野心。俄國「假假地」都係民主國家，早已放棄社會主義和計劃經濟，普京還算得上民選總統，只是他這個總統享受獨裁待遇而已。

美乘勢圍堵 華遲早吃不消

反之，中共意識形態上是共產主義，體制上是專制獨裁，文化上有萬邦來朝的虛榮，更有主宰世界的野心，中共旨在以一黨專政的中國模式，蠶食和吞併西方民主陣營。中俄對西方民主國家都有威脅，但性質與程度完全不一樣，俄國的國力現在也不能與中共相提並論。對美國來說，把俄國「掛」起來，專心對付中共，是最符合成本效益的事。

拜登說俄國受到中共的「擠壓」，證明兩國首腦峯會中有討論中共，美俄之間達成甚麼共識和交易，只有他們一圍人知道。美俄已決定雙方大使回任，又要商討「戰略平衡」（四個字可圈可點)，會談有成果，後事且聽下回分解。

普京識做，樂得送個順水人情，與中共拉開距離，然後坐山觀虎鬥，可進可退。俄國中立，拜登放心做他的事，習近平乾着急，美中俄三國演義，玩的就是這些花樣。

拜登爭取普京中立，已經贏了一大半，此後西方各強國齊心，脅迫中共遵守國際規則，又在經濟和科技上圍堵，中共遲早吃不消。到最後，除了低頭，也只有拚死一戰了。

拜登已搞掂歐洲，若再離間俄國，免去心頭大患，便不虛歐洲之行了。

方圓

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