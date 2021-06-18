【本報訊】世道變得黑暗，卻不乏點燈人。《蘋果》接連遭政權針對打壓，不少黃店，從飲食至醫療，以至按摩店到游泳會等等，紛紛向《蘋果》員工送暖，提供各式優惠以示支持。有食肆店長指，老闆親自下令要「好好招待《蘋果》員工」，表示支持《蘋果》等同支持報道事實，「因為真相對每個人都好重要」。

食肆提供全單免費

警方前日再派500警員圍封蘋果大樓搜查及拉人後，各界商舖及網民拒絕滅聲，力撐到底，多間黃店食肆為壹傳媒及《蘋果日報》員工提供全單免費或半價的優惠。提供全單免費的食肆包括灣仔「新景園咖喱小廚」、尖沙嘴「六両三牛肉麵店」及大埔「滑嘟嘟甜品店」等；光榮冰室、沙田「寶泰泰式美食」等提供半價優惠。

尖沙嘴六両三牛肉麵店長黃先生指，老闆雖然身在台灣，但當看到國安警再搜查蘋果的新聞，馬上要求提供免費優惠，「佢話任何你哋嘅員工都要好好招待」。灣仔新景園咖喱小廚也於fb發文，所有《蘋果日報》及壹傳媒員工，持員工證到餐廳用膳或外賣均可獲全單免費。負責人梁先生笑指，「我鍾意請人食飯，呢樣係我自由，冇牴觸喇啩！」

除此，去年8月警方首次搜查蘋果日報大樓後，便推出免費應診聲援的「忠醫診所」，也在警察二次圍蘋後發文，宣佈優惠將持續至特首林鄭月娥下台為止。「卓爾中醫綜合治療中心」亦為相關員工提供免費應診服務，「《蘋果》員工有咩事即管上嚟」。「天空體育會」宣佈，《蘋果日報》及壹傳媒所有員工及其子女，由17日起於今個夏天免費任上該會泳班，「無能嘅我哋只可以做到咁多」。