【本報訊】警方前日動員500警力搜查蘋果日報大樓，並以涉嫌違反國安法拘捕五名公司高層及傳媒工作者。警方昨日宣佈，正式起訴壹傳媒行政總裁張劍虹、《蘋果日報》總編輯羅偉光及蘋果日報有限公司等三間公司，涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全，案件今日提堂。其餘三人，包括《蘋果日報》副社長陳沛敏、壹傳媒營運總裁周達權及蘋果動新聞平台總監張志偉昨晚獲准保釋。

警方昨日表示，被起訴的兩名人士及三間相關公司涉嫌違反國安法第29條，即串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全，案件今晨在西九龍裁判法院提堂。根據國安法第29條，為外國機構竊取、刺探或非法提供涉及國安的情報；請求外國機構實施，與外國機構串謀實施，或者接受外國機構的指示、控制、資助等支援實施下列行為之一，均屬犯罪。

條文所列的犯罪行為共有五種，包括相信與本案相關，對香港特別行政區或者中國進行制裁或封鎖等敵對行動。如違反上述罪行，可判處三年以上、十年以下監禁，「罪行重大的」可判囚十年以上或終身監禁。

傳媒工作者首遭起訴國安法

首次有傳媒工作者被起訴涉嫌違反國安法，但警方至今仍未公開涉案文章內容，亦沒有交代被告串謀的對象，指控的證據仍然存疑。香港大學法律學院公法講座教授陳文敏昨接受商台訪問時指出，國安法第29條的「請求」涉及對象及兩者之間的互動，包括對話及行動，「『請求』嘅話你都要同佢哋有行動啦，但𠵱家係唔清楚嘅」。

陳文敏表示，雖不掌握涉案文章內容，但「請求」與發表個人言論有分別。他以壹傳媒創辦人黎智英案為例，政府以其專訪作為證據，高院法官李運騰當時曾質疑，發表個人意見如何達致「請求」制裁，最終以控方證據薄弱為由批准黎保釋。

雖然決定遭終審法院推翻，但陳文敏認為法官的評論值得思考，「如果發表意見都屬於『請求』，咁變咗好多言論都會受影響，我哋又唔知道佢針對係邊啲文章」，即使學者文章亦有可能被他人使用，國安法尺度含糊致寒蟬效應，打擊新聞及言論自由。

大律師公會前主席、資深大律師梁家傑向表示，國安法第29條如作起訴必然劍有所指，條文亦列明涉及的外國組織應按共同犯罪定罪處刑，代表條文所指的「請求」和「串謀」應有外國機構角色在其中，「條文就係你要指出外國機構係邊個，但𠵱家咩文章關事都唔知」，外界被蒙在鼓裏，「好似47人案咁，有好多嘢去到𠵱家都係冇答案啦，都係照還柙㗎」。

《蘋果》：公然踐踏新聞自由

行政會議成員、資深大律師湯家驊昨接受港台訪問時表明不認同陳文敏的說法，反指國安法下不須證明與外國勢力有聯繫，只要證明犯法者或與他人串謀勾結、及他們有呼籲外國勢力制裁港府或中國即可。他又堅稱事件與新聞自由無關，而是涉及報道背後的目的，認為如有文件提到「要世界注目去制裁中國」等，可加強證明其「勾結」意圖。

面對報館高層被落案起訴違反國安法，《蘋果日報》表示遺憾，批評政權公然踐踏香港新聞自由。壹傳媒工會則批評，這是為新聞自由敲響喪鐘的極壞先例，擔心傳媒自我審查將更嚴重。總編輯是新聞機構的舵手，被起訴或面臨還柙，將影響機構運作，但相信餘下同事會盡力維持新聞部如常運作。