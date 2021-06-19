還有半年多就是特首選舉。國務院港澳辦副主任鄧中華提出6項「真正愛國者」的要求，包括「真心」尊重維護中共領導和中國特色社會主義制度等。有評論員認為，北京更具體明確說出對港澳特首的要求，反映其打算「話說在前，唔好有擦邊球」，結果雖能凝聚官心，但會令民心散渙。

去年11月遭美國制裁的鄧中華昨（18日）在澳門出席全國港澳研究會2021年年會時致辭，主動提及「愛國者」治港治澳是「一國兩制」核心要義，必須貫穿於一國兩制「實踐始終，容不得絲毫偏離」。又指雖然香港選制已經「完善」，但並非「萬事大吉」，因制度靠人實施，所以「能否把那些披着愛國者外衣的潛伏者、偽裝者剔除出去，這是我們需要認真思考的問題」。

達6項真愛國者要求方可成治理者

鄧中華先引述港澳辦主任夏寶龍，於今年2月提出的「愛國者治港」3大標準，繼而再加上6項要求，包括「真心」尊重和維護中共領導、「真心」尊重和維護中國特色社會主義制度、「真心」擁護中國對特區擁有並行使主權、「真心」維護中國統一、「真心」支持建立健全特區維護國安法制度和執行機制、以及「真正」支持港澳融入國家發展大局，強調達到這6項要求「才是真正的愛國者，才能夠成為香港、澳門的治理者」。

同時，鄧亦特意提醒澳門「絕不能以為天下太平，可以高枕無憂」，「一定要居安思危、防微杜漸」，注意台灣太陽花運動、香港佔中和修例風波的「負面影響」，「防止澳門本地反對勢力把『反中亂港』模式複製過來」。

劉銳紹：或令民心散渙 長遠對港構傷害

熟悉內地時政的評論員劉銳紹指，以往北京不會明言治港者、特首標準，主要「靠大家領悟」，而且「（北京）唔講明（特首候選人）都自動識做」，如今北京話說在前，更具體、明確地說出來，以保證候選人按標準做，一方面顯示北京不容許有「擦邊球、側側膊」等情況，另一方面是「連自己人都唔放心」。

劉續指，效果上雖能令到「官心凝聚」，惟民心會因為覺得北京掌握力度很強而渙散，長遠更對香港造成傷害，恐怕到造成實質傷害，例如香港一直對內地的好影響、好作用都被削弱，到消失時已後悔莫及。劉更形容，愛國對外國而言是「nothing to pay」，可是對中國而言則是「pay for nothing」。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）