現年30歲的陳冠樑（John）小時候一次跟隨父親參觀發電廠，便立志日後要成為出色的發電工程師，現時兩父子皆是中電二級工程師，由於多溝通和交流，關係變得更融洽，John希望工作上「想爹哋為我感到驕傲」。

John對父親陳耀祖（祖哥）的印象以「忙」字概括，他記得小時候，總是在睡夢中矇矓聽見開門聲及傳來嚴肅的電話通話，只有周末才有機會和父親相處。直到入行，才體諒及感受父親多年的忙碌。

父親是發電廠「快譯通」

被問到會否曾想過子承父業，祖哥坦言未曾想過，只單純希望兒子不斷嘗試更多事物。不過John從小對砌模型深感興趣，跟隨父親到渦輪組參觀，驚見眼前的大型機件，猶如一件巨型模型，萌生成為發電工程師的意願，選科偏向物理。他記得，小時候覺得父親好型，工作制服似超人裝束，而且父親只用一支鉛筆便繪畫出複雜的機械零件圖，又滿口專業術語，小時候十分崇拜他。

兩父子做同行後無形間多了溝通，John形容父親為發電廠的「快譯通」，經常要請教父親了解日常運作，專業知識在短期內迅速增長。

John笑稱，當年上司叫他傳送文件至鍋爐組便認識了現在的妻子，他當時急急詢問父親燒焊的標準，務求再見未來妻子時，可增加話題。祖哥被問到是否知情，他直言「電廠多線眼，但想個仔成熟先主動講」。

廠內跟同事尊稱父親「祖哥」

現時父子二人在同一發電廠工作，但分屬不同部門，有時開會或在廠內碰面John會和同事一樣稱呼父親為「祖哥」，二人在工作上遇上任何不同意見，祖哥明言只需要多溝通，一同尋求解決方法，祖哥讚賞John提供不少長遠維修意見，讓他容易配合運作。

由於父親曾參與發電廠的興建工程，John很羨慕亦希望日後有機會參與興建第二台新燃氣機組的建造工程，明言即使會較辛苦吃力，但想體驗一下父親做過的崗位及擴闊眼界。

明日便是父親節，John希望自己日後可以像父親一樣做一個出色的工程師。他稱，已經預訂一間父親喜愛的食肆用膳及準備一份小禮物和父親及家人共度節日。

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