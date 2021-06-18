【國安搜蘋果】

【本報訊】「蘋果加油」丶「我哋一齊撐落去」，《蘋果日報》前日再遭警方國安處封館大搜查，轟動國際，市民揚言「蘋果出白紙都照買」。《蘋果》昨日加印至50萬份，獲市民爆買支持，回應政權無理打壓，多區報攤被搶購一空，有市民批評警方無理：「報紙啫，都咁粗暴去對待報館」。因初選案身陷囹圄的民主派人士，亦透過小編帖文力撐，「長毛」梁國雄直截了當：「買！買！買！重要的事情未講完三次後就要起行，GO！」

昨凌晨1時許，《蘋果》頭輪紙送達旺角亞皆老街報檔，報攤前10多人排隊等候，各人急不及待搶購，10份、100份、1,000份，報販忙個不停，有市民自備手推車，亦有人用私家車載走。去年8月10日，警方國安處首次搜《蘋果日報》大樓，當晚深夜讀者Calvin曾在旺角報檔等候翌日的《蘋果》，昨凌晨他亦現身旺角街頭，再買報撐場。

市民凌晨起排隊搶購

短短個多小時，1,880份的《蘋果》火速售罄，報販超哥指有熟客力撐《蘋果》，放下數千元給他。他指《蘋果》太好賣，需致電發行要求加紙3,000份。

手持枴杖來買《蘋果》的Joyce以往對政治冷感，但自從中國爆出毒奶粉、三聚氰胺醜聞、劉曉波和劉霞夫婦遭軟禁，及李旺陽站地上吊身亡事件後便對中國共產黨失望，她指：「共產黨好小學雞，完全冇進步過，而且仲退步㖭，你想做大國唔係咁樣囉。」

中環皇后像廣場附近報檔昨晨銷量不錯，一位已買《蘋果》的市民折返向檔主拍心口稱：「你賣唔晒，我陣間晏晝嚟買晒佢。」檔主即向同行求助多取200份《蘋果》應付需求。

劉小姐在中環一報檔買《蘋果》時表示：「要撐住，支持蘋果，支持真相。」她指買報紙派給朋友，「畀小朋友一個reference，當今政權係點樣，豆腐做㗎嘛」。

支持者：公道自在人心

她又指即使《蘋果》印白紙，只是寫着「蘋果日報」，都會繼續支持。她批評警方濫捕，「全世界會有定論，公道自在人心，全世界都睇到，全世界會支持你哋」。

黃店阿木台灣麵老闆夫婦昨凌晨專誠到旺角報檔買100份《蘋果》，直言不希望《蘋果》消失。老闆娘Polly解釋，《蘋果》創報逾25年，比她從台灣來港15年還要久，所以一直撐《蘋果》，表示常支持言論自由。

另一黃店Chickeeduck，老闆周小龍自行向發行商購入500份《蘋果》，擺放在兩間分店供顧客免費取閱。周接受本報電話訪問時指，購入500份報紙有特別原因，「因為噚日有500個警察入蘋果，下次1,000個警察，我就訂1,000份」。

因初選案被控串謀顛覆國家政權罪、目前仍遭還柙的民主派人士，不約而同透過團隊在fb發文聲援，林卓廷指「大家記得早起買報紙啦」，趙家賢稱「正所謂，一日一蘋果」。「快必」譚得志表示「蘋果日報，你今日買咗未」，並附上蘋果素描畫支持。劉頴匡fb小編發文，呼籲大家網上訂閱蘋果的VIP計劃，支持營運。

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