【國安搜蘋果】

國安處前日拘捕五名《蘋果》高層，並突擊搜查蘋果日報大樓，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）強烈譴責事件，促請港府立即放人。聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）發言人科爾維爾（Rupert Colville）亦稱行動是「進一步向新聞自由發出不寒而慄的訊息」。

普萊斯前日在記者會被問到有關事件表示：「我們強烈譴責拘捕《蘋果》及其母公司壹傳媒的五名高層，我們要求立即釋放他們。」他表示深切關注香港當局選擇性利用國安法，任意針對獨立傳媒機構，又指「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」的指控，看來完全出於政治動機；對於香港警方指控在《蘋果》發表的文章是所謂「串謀外國勢力」的證據，表示遺憾，強調新聞工作中與外國人士交換意見，從來不應是罪。

普萊斯指，關注當局以國安法為工具打壓獨立媒體、讓異議人士噤聲與扼殺言論自由，此等行動有損北京在《中英聯合聲明》下，維護香港高度自治、保護人民權利自由的義務，又指《中英聯合聲明》是具法律約束力的國際協議。

「損國際樞紐公信力與存活」

普萊斯敦促當局停止攻擊自由獨立媒體：「扼殺新聞自由及限制資訊自由傳播，不只會削弱香港民主制度，更會傷害香港作為國際樞紐的公信力與存活。」美國共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）亦在Twitter發文，直指中共遲早開始拘捕在港營商的外國人。

科爾維爾回覆路透社電郵時，則促請香港當局尊重他們在《公民及政治權利國際公約》下的義務，符合《基本法》，尤其是言論自由、和平集會和結社自由，以及參與公共事務的權利。歐盟發言人馬斯拉利（Nabila Massrali）及英國外相藍韜文早前就事件發聲明，其中藍韜文指新聞自由是中國在《中英聯合聲明》承諾保障的權利之一，應予以尊重。

趙立堅：自由不能越國安底線

無國界記者昨天亦譴責港府持續攻擊獨立新聞媒體，促請當局釋放被控「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」的壹傳媒行政總裁張劍虹，及《蘋果》總編輯羅偉光。

中國外交部發言人趙立堅昨回應指香港是法治社會，包括新聞自由在內的任何權利自由，都不能突破國家安全的底線。他指，香港國安法重點打擊「嚴重危害國家安全的一小撮反中亂港分子」，強調「香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政」，外國組織和個人無權干預。

外國媒體亦有報道香港市民周五凌晨排隊買《蘋果》，以及《蘋果》加印的情況。法新社引述旺角報攤檔主，稱平日平均賣60份《蘋果》，但當日售出1,800份；該媒體亦提及，包括法新社、《紐約時報》等外媒，在港版國安法實施後，已將總部遷至南韓等地。

路透社/法新社