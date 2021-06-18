台灣陸委會昨再以書面回應香港警方拘捕《蘋果》五名高層及搜查壹傳媒大樓，指自港區國安法實施以來已拘捕逾百人，引發國際社會對其侵害自由、人權的批評，並指港府再度動用惡法對付新聞媒體。國民黨亦發新聞稿，對拘捕行動表達高度憂慮，並強調港府執法已經造成寒蟬效應、實質上限制香港社會言論自由，港府的做法令人遺憾。

國民黨：無助陸港和諧

國民黨認為，言論自由和司法獨立是保障香港民主發展的必要條件。對於新聞自由的尊重，則是言論自由的基本底線。港府的執法，尤其是在涉及《港版國安法》的使用方面，應該要更為審慎，也要有更嚴格的界定，這關乎到香港司法獨立性。國民黨強調，基於和香港的淵源，及《中華民國憲法》下台灣與香港間的特殊關係，國民黨長期關注香港局勢，對於港人的處境最能感同身受。國民黨由衷的呼籲港府，只有探查民心趨向，才能夠長治久安。以《港版國安法》拘捕媒體高層，無助於香港的穩定，也無助於陸港關係的和諧。

台灣各政黨立委也發聲批評，民進黨立委趙天麟指，香港情勢每況愈下，港人權益急遽惡化。港警逮捕香港《蘋果》經營階層與總編輯等人，香港國安處凍結相關公司資產，給香港搖搖欲墜的「一國兩制」再下一記重擊。時代力量立委邱顯智則表示，這樣的大動作不外乎是為了殺雞儆猴，製造寒蟬效應，瓦解對政府監督的可能，「香港的紅色恐怖是現在進行式」。

中央社/台灣蘋果新聞網