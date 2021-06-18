【本報訊】網上昨瘋傳保母懷疑虐B片段，片段開頭坐在軟墊上的保母疑因BB不飲奶，狂搖BB及奶樽幾次，繼而出力把BB飛擲在軟墊上。兒科醫生陳以誠指出，片段中的保母行徑絕對不合格，父母應趕快把BB送往醫院做腦掃描，擔心BB頭部受撞擊，最壞情況可能出現腦出血。警方昨以涉嫌虐兒拘捕涉案保母。

社交平台及「媽媽谷」昨晨約8時瘋傳相關片段，片段全長1分35秒，拍攝日期是昨晨7時許，片段中可見保母飛擲BB後，BB哭得更大聲，之後保母視線一度望向鏡頭。但BB繼續喊，保母訓斥：「你嗌吖、你嗌吖，做乜嘢事？」保母曾經嘗試再度餵奶但不成功，索性讓BB平躺在地墊，她拿着奶樽離開，其間再走近鏡頭。

或致腦出血 醫生促檢查

不少媽媽看過片段均鬧爆保母，有媽媽將保母「起底」並提醒「千祈唔好請佢」，指涉事保母自稱Haily、50餘歲，聲稱喜歡小朋友，也會做陪月，上門託管每小時收費100元，每日最少三小時。

記者按網上資料致電但沒有人接聽。有媽媽成功聯絡涉事保母，她哭訴已經被解僱，並說「唔知點解會咁做」，未知BB家人有否報警。

媽媽劉女士表示是片中保母的前僱主，聘用時她自稱Audrey而非Haily，最初未發現她有異樣，但覺得對方古怪，其後雙方因意見不合，對方借故請病假，更請足一星期，最後稱腳傷離職。

兒科醫生陳以誠指出，若BB不飲奶要找出原因，而非逼BB飲，因為BB勉強飲下奶後，輕則嘔奶、重則嗆喉可致肺炎或窒息。片段中BB被扔到軟墊，陳建議父母立刻帶BB進行腦掃描看看有否腦出血。