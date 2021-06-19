警方日前出動大批警力搜查《蘋果日報》大樓、以涉違《國安法》拘捕壹傳媒高層及傳媒工作者，更稱《蘋果》大樓是犯罪現場。行會成員、資深大律師湯家驊指，一般新聞工作者不會干犯《國安法》，但若記者在報道呼籲外國制裁的新聞時，是認同背後目的、有意推廣事件，令其達到目的，則有機會違法，「提醒」記者做相關報道時要自行「檢討」是否屬違法。

就外界憂慮《蘋果》記者若涉及訪問呼籲外國制裁的人士，是否同屬違反《國安法》、《蘋果》須否停刊問題上，湯家驊今（19日）午出席活動後向傳媒表示，案件與新聞自由無關，「你做一般嘅傳媒工作，我睇唔到你會呼籲其他國家去制裁中國或者香港，我覺得一般嘅新聞工作者有機會干犯《國安法》嘅機會係零」，但指若網上有涉及呼籲外國制裁的文宣，就「唔好再去掂呢啲文章」，否則有機會等同「推廣犯罪行為」。

他續解釋指，記者報道「事實」沒有問題，但不能認同：「認同背後目的、你係想推廣背後嘅目的，令佢成事，或者有機會達到目的」，則有機會違法，而執法者會就事件環境證據如電郵紀錄、記者過往的言行去判斷其「犯罪意圖」。

昨日報道：湯家驊稱事件與新聞自由無關 定罪毋須證明與外國勢力有聯繫

稱要求新聞工作者「自我檢討」不等同「自我審查」

湯家驊指，新聞工作者要「自己去檢討」相關報道，免除違法嫌疑；稱若有不明白的地方，可詢問自身傳媒機構的律師。湯否認做法等同着記者「自我審查」，稱一般的專業新聞報道不會有類似問題發生。

至於《蘋果》須否停刊？湯家驊則說，要留待法庭作出處理及作出裁決，目前評論相關問題是不尊重香港法治制度。

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