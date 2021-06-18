【本報訊】白衣人案開審即火速認罪的兩名被告林觀良和林啟明，前者有勝和背景，後者為14K「德」字堆成員，二人都是「行動組」，出手快狠準。48歲的林觀良，綽號「懵良」，是勝和太上皇「囝囝」頭馬，南邊圍其中一位最當時得令的話事人。據知「懵良」在幫會屬「426」紅棍，近年專責協助囝囝在元朗收地和收數。而元朗南邊圍正是其大本營，在村內組織了一隊南亞兵團，好勇鬥狠。

「肥林」掟黎宅變政協

據本報收到的報料，片段中「懵良」與「囝囝」另一左右手「細蘇」向兩名門生「紮棍」，當時「細蘇」向門生厲斥：「我哋啲場呢，就算有一萬個理由都好，我哋唔應該落去嘅，一落去……（揮拳直打）就要認錯！」同時，在旁邊的「懵良」拳打另一門生，一邊講「唔好擋」一邊連毆三拳。然後要二人面對鏡頭認錯，二人又再「硬食」幾拳，執行家法毫不手軟，狠樣與7.21當日車廂暴打巿民幾乎同出一轍。據知「細蘇」在7.21事件中同樣曾被捕，但至今未被檢控。

而林啟明（43歲），綽號「肥林」，事發當日，他在車廂暴行被全程拍下，可謂鐵證如山。據知，「肥林」跟隨洪水橋石埗村原居民林達禮（阿禮）搵食。2016年，他偕兩名男子向壹傳媒創辦人黎智英大宅投擲載有液體的玻璃樽，因而「一掟上位」，成為東莞市政協，被指為「紅色打手」。翌年他廣發江湖帖，在洪水橋筵開過半百席盆菜宴，其大佬田雞東、屏山鄉事委員會主席曾樹和、2014年曾帶隊圍堵蘋果大樓的鄧達善、時任中聯辦新界工作部官員王武亦是座上客。