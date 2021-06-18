【本報訊】不少被告家屬聞判後情緒激動，休庭期間哭至雙眼通紅，並在法庭內外宣洩滿腔不忿，除了跟旁聽人士吵架外，更朝記者倒水並謂「奠畀你哋呀」。有家屬不滿被告被定罪，在公眾席上表示：「有良知嘅人會知發生咩事。」其他旁聽人士不禁謂「犯法就真係犯法」，家屬聞言不忿反擊：「俾天收呀！」旁聽人士不甘示弱：「係呀，講得啱！」

「啲仆街一定大肆宣傳」

鄧英斌今晨抵達法院時向傳媒表示懷着平常心，被問有否後悔捲入7.21事件，他回應「你問嗰啲搞事嘅人有冇後悔啦！」案件早前審訊期間，他憂心忡忡的向親友表示本案「政治壓力太大啦」，直言：「（我們）全部都釘得！」

昨日當法官葉佐文宣判罪成後，有被告親屬隨即低聲說：「嘩，邊有黃到咁㗎！」休庭期間，鄧懷琛、鄧英斌等人的家屬在庭內傷心拭淚。案發時一度暈倒踏入鬼門關的「飛天南」吳偉南，步入犯人欄前服藥，手部抖震，其女兒更於庭上一度痛哭。

飛天南親友甚為不忿，有人指摘葉官宣讀裁決音量小，幾乎聽不到，形容法官判決「根本無賴」，亦有女親友指：「現場黑衣人唔係拉咗好多個㗎咋！有冇拉過呀？畀口供嗰啲全部都係黑衣人嚟㗎啦！全部暴徒嚟㗎！」飛天南其中一名女兒哭着和應：「拉咗幾個咋！」

女親友則說：「嗰啲仆街記者寫我哋，啲仆街聽日一定大肆宣傳啦！」她又謂：「林卓廷呀，佢梗係煽動啦！點會唔係煽動！」她批評葉官立場偏頗，反問能否上訴，並安慰飛天南兩名女兒要堅強，以準備求情，其間女兒哭訴「媽媽身體唔好」。

散庭後，飛天南的女家屬對於有大批傳媒於法院門外守候表示：「由X佢囉，影咪影，行得正企得正！」惟她與其他親友之後卻戴上「黑超」或鴨嘴帽離開。有家屬離開時更朝着在場傳媒倒水，謂「奠畀你哋呀」，有記者衣服被水沾濕。