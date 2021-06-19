政府昨宣佈5,000元電子消費券將於下月4日開始接受登記、8月起分階段發放，並一改之前公佈，容許用於交通費用。財政司司長陳茂波今早在電台節目表示，接納市民和立法會議員意見，考慮到失業率仍高，部份市民經濟能力較差，期望消費券的使用範圍更廣泛，兼顧到各人需求。他指今次消費券參考了海外做法，按不同儲值支付工具，分期發放，希望在消費券使用期內，持續促進消費。

他指，其中3款支付工具，容許在5個月內用完5,000元，而餘下的八達通則讓市民在7個月內使用4,000元，再取回餘下1,000元消費券，目的是提供更多選擇給市民。他表示，政府及八達通公司在技術上有能力追查最後一期消費券的使用範圍，但不希望施加複雜條款為市民帶來麻煩。

財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲就表示，八達通最後一期發放的1,000元，當局不會限制市民如何使用，亦不設使用限期。她指，即使不設限制，相信大部份市民仍然會用於本地消費，亦沒有太大的誘因去套現。

王又指，為防止有市民故意利用退貨條款而將消費券套現，市民以消費券購物後退貨，會退回消費券，而非現金。如果消費券使用期限屆滿，市民會獲發一張特設的消費券，使用期限只有1個月。

陳茂波指，如有商戶合謀或透過詐騙手法將消費券套現，有可能被列入黑名單，不排除會交由執法部門跟進。而電子支付平台營辦商會密切監察，如有發現商戶交易異常會跟進。

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