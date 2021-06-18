電子煙殺入DONKI，購買幾近不設防！近月一種稱為「美容電子煙」的產品在DONKI上架，聲稱不含尼古丁，更有抗氧化、提高免疫力、增強肌膚代謝等作用。《蘋果》檢視有關美容電子煙產品，盒上雖寫有警告字眼，稱「未滿20歲，請勿使用」，但經實測未足20歲人士仍易於購買，整個過程並未有查核購買者的年齡。有皮膚科醫生指，以電子煙形式吸入氣霧以達美容功效的效用成疑；亦有臨床藥理專家指，將維他命E吸入肺部，有機會令肺部發炎。

DON DON DONKI（DONKI）近年在港大開分店，出售不少日本貨品，當中包括於日本曾風靡一時的美容電子煙。記者巡視DONKI將軍澳、荃灣及尖沙嘴分店，均有此等美容電子煙出售。據記者所見，美容電子煙並無如性玩具等貨品一樣存放於成人區，而是一般顧客均可接觸的區域，不過每個掛貨架的前端均有上鎖，需靠店員取貨。盒上的中文警告字眼，疑是直接由盒上日文繙譯而成，故寫有「本產品適用於20歲以上的對象，未滿20歲，請勿使用」字眼，而非本港法例中煙草售賣規定的18歲。

《蘋果》找來不足20歲的學生嘗試購買美容電子煙，由取貨至付款，均無職員查問該名學生的年齡，亦無提醒20歲以下請勿使用。不過，由於電子煙不含尼古丁及焦油，故售賣電子煙予不同年齡層的市民並不違法。

產品廣告稱預防改善高血壓

貨架上有逾20款不同品牌及味道的電子煙，價格由70多元至百多元一支不等，聲稱每支可吸500次。貨架最上方亦有大型的DONKI手繪宣傳牌，寫有「美容電子煙」或「Health Beauty DON DON DONKI藥妝」字樣，標榜美容電子煙不含尼古丁及焦油。每層貨架均有不少宣傳字眼，包括「含有多種維他命的成份，變成水蒸氣後，您可以盡情享受其香醇的味道」、「多種口味，多種顏色，滿足愛美愛多變的你，抽完嘴巴竟然還有淡淡的香味」。

除了此等吸引顧客購買的字眼外，亦有功效介紹的宣傳字眼，包括「提高免疫力、增強肌膚代謝、抗身體疲勞、改善口臭和腸內環境、預防改善高血壓起到抗酸化的作用」等，看上去相當「萬能」。部份宣傳紙牌亦寫上「維他命、膠原蛋白、輔酶Q10、胎盤」等字眼，以示美容電子煙內有相關物質。記者檢視其中一款「Vitaful」電子煙，盒上列出不少成份，包括多種維他命、輔酶Q10、胎盤、兒茶素、透明質酸、軟骨素及神經醯胺等。

記者購入數款美容電子煙，有關電子煙外貌型格，根據不同味道有不同顏色，形狀一般均為幼長型。至於吸食方法就比一般電子煙更簡單，將美容電子煙從紙盒取出，直接在吸嘴吸氣，便會吸到電子煙。部份款式電子煙更會在用家吸氣時亮燈。

皮膚科醫生：成份氣化難入皮膚

究竟這些成份氣化後，能否達至美容效果？皮膚科專科醫生陳湧接受《蘋果》訪問時指，維他命在高溫氣化的情況下已可被降解，而常出現於美容產品、用作「補水」的透明質酸，一般均以外用或注射方式供應予皮膚，「氣化要入咗血再去到皮膚呢，真係有啲困難」。

那麼將臉部「放進」電子煙霧中，又是否有效果？陳醫生指，透明質酸或膠原蛋白，本身均是蛋白質，除了在高溫下有機會被降解之外，本身粒子亦偏大，「佢係一個好大嘅蛋白質，就咁搽都好啦，都未必足以穿過皮膚，令我哋皮膚美白改善」。陳醫生補充指，膠原蛋白一般靠身體自行製造，醫學界會使用如激光等儀器，刺激膠原蛋白增生。

藥理學家：油溶性物質入肺或發炎

除了美容功效成疑，此等電子煙亦有一定健康風險。香港大學內科學系臨床教授、港大一期臨床試驗中心醫學總監張文勇指，維他命補充品「而家已經有好多口服嘅、approve（批准）嘅」，反問「一日食一粒亦都好平，點解要用個鼻聞落去呢？」認為只有吞嚥困難者，才會採取非吞食方式攝取維他命。至於透過電子煙去攝取不同「營養物質」，在臨床藥理角度，「呢啲（電子煙）就係未經驗證嘅服用方法，我就唔會endorse（認可）」。

張續指，部份美容電子煙產品聲稱含有維他命E，「維他命E比較唔係水溶，如果係油性嘅嘢，佢可能入咗個肺裏面，會有一個發炎作用，呢啲都影響肺功能」。

根據《不良廣告（醫藥）條例》 ，口服產品的聲稱不能包含「調節血壓，包括調節血壓、控制血壓、減低血壓、適合高血壓人士服用」等字眼，那麼DONKI店內宣傳品指「預防、改善高血壓、起到抗酸化的作用」又會否有問題？衞生署回覆指，在考慮廣告是否涉嫌觸犯該條例時，不只着重個別字眼，還會考慮該廣告的整體內容，署方亦會就此跟進。

至於美容電子煙能否真的做到改善血壓？張教授指，吸煙或能鬆弛神經，「但鬆弛神經唔係一定要吸電子煙……飲啖熱茶都可以幫助紓緩神經」。DONKI回覆《蘋果》指，宣傳品上有關高血壓的字眼屬「錯誤標示」，會立即將此等廣告牌下架。至於電子煙盒上「未滿20歲請勿使用」的字眼，是繙譯自日文標籤，他們也會再修正，確保產品屬合法售賣。

另外，本報曾委託認可化驗所化驗吸食美容電子煙產品時，有否釋出甲醛及重金屬等物質，暫未驗出超標。張教授就擔心此等產品以「噱頭」作宣傳，容易引起門戶效應，「即係the thin end of the wedge」（意指事情變得糟糕的開端），令消費者感覺此等電子煙屬無害，甚或有健康益處，「有咗呢個習慣之後，好容易越用嗰啲成份有尼古丁嘅電子煙」。張形容是「覆水難收」，市民購買前必須慎重考慮。

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