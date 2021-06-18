【本報訊】7.21白衣人暴動案的8名被告，只有王志榮一人脫罪，反而當晚傍實立法會議員何君堯的八鄉橫台山河瀝背村村長鄧英斌難逃刑責，本報在四個多月審訊中獨家追訪多名被告，其中鄧村長不時顯得憂心忡忡，更於裁決前找「鄉黑御用法師」打救，又趁清明節修建家族祖先墓園，望得祖先庇佑。

61歲的鄧英斌是河瀝背村村長，據知情人士透露，他在元朗八鄉人脈甚廣，跟同村另一村長兼江湖猛人綽號「四眼民」的鄧瑞民稔熟。記者發現，審訊期間他除了去法庭，其他時間都離不開元朗，平日最愛在村內找人「打牙骹」，閒時又會到八鄉北區議員鄧鎔耀的辦事處外打躉。據知，他跟八鄉北區議員鄧鎔耀私交甚篤，由鄧鎔耀穿針引線認識何君堯，成為「何粉」。鄧何二人更與前屏山鄉事委員會主席曾樹和組織新界關注大聯盟，眾人關係匪淺。

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盼法事能解官非

7.21當晚，鄧英斌與何君堯在元朗一間酒樓出席飯局，鄧在大合照時坐到最前排。之後，他被影到傍實何君堯前往元朗街頭與白衣人握手，該白衣人正是鄧鎔耀胞弟鄧威良。消息稱，鄧威良因被拍攝到當晚現身港鐵月台，與被告「肥林」疑參與事件而被捕，但至今未有落案。鄧村長生活看似輕鬆，其實很擔心官司結果。當審訊臨近尾聲，他與太太前往屯門一幢工業大廈內的神功館，消息稱，他專誠請茅山師傅胡俊雄做法事化解官非。二人逗留約半小時，館內不時傳出念經聲，其後師傅拿出一份衣紙在化寶桶內燒。

儀式做完後，師傅連同鄧氏夫婦一起到三聖村一間酒樓，出席胡師傅同門師姐Happy姐生日會，眾人包下一間海景房筵開兩圍，席間約20人齊齊食飯，送上拉錢蛋糕時，眾人無視限聚令脫罩影合照。

最後逗留至晚上10時45分才離開，惟當時仍在實施食肆四人一枱及晚上10時禁堂食的防疫政策。

除了化解官非儀式，鄧英斌亦趁審判前的清明，找胡師傅幫忙修建祖墳，祈求祖先庇佑逃過一劫。當日鄧氏家族至少30人濟濟一堂，眾人備有大量祭品衣紙及一隻大燒豬等，由鄧英斌率領眾子孫誠心叩拜及上香，最後更在祖墳前拍下全家福。

黑道紛拜為門下弟子

翻查資料，胡俊雄為香港胡法旺公其中一名傳人，在鄉紳界及黑社會界薄有名氣，他與7.21案多名關鍵人物關係匪淺，跟前屏山鄉鄉事委員會主席曾樹和私交甚篤。

早前鄧鎔耀的辦事處開幕，亦由胡師傅負責拜神儀式，同時每逢新界鄉紳有拜神、動土興工、修墳等法科儀式，均由胡師傅出馬，可謂是「鄉黑御用法師」。據知，鄧英斌早已拜入其門下，近日亦帶同14K「太子豪」跟隨做入門弟子。

事後胡師傅直認與鄧英斌相識多年，「幫好多村委村長嗰啲做嘢」。他修練茅山道法多年，幫不少鄉紳消災解困，聲稱「呢十年幫人化解既官非係無數」，當中不乏傷人案，百分之99.5有效，「睇你傷人嘅程度去到邊度，譬如個官判你十年，有啲可能同你做咗之後，判一年半載，甚至幾個月。」