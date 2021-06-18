【本報訊】DON DON DONKI近年在香港大開分店，出售不少日本貨品，包括於日本曾風靡一時的美容電子煙。記者在DONKI將軍澳、荃灣及尖沙嘴分店均發現有此等美容電子煙出售。據記者所見，美容電子煙並無如性玩具等貨品一樣存放於成人區，而是一般顧客均可接觸的區域，不過每個掛貨架的前端均有上鎖，須向店員取貨。

盒上的中文警告字眼，疑是直接由盒上日文繙譯而成，故寫有「本產品適用於20歲以上的對象，未滿20歲，請勿使用」字眼，而非本港法例中煙草售賣規定的18歲。

本報找來不足20歲的學生嘗試購買美容電子煙，由取貨至付款，均無職員查問該名學生的年齡，亦無提醒20歲以下請勿使用。不過，由於電子煙不含尼古丁及焦油，故售賣電子煙予不同年齡層的顧客並不違法。

貨架上逾20款的電子煙，聲稱可「提高免疫力、增強肌膚代謝、抗身體疲勞、改善口臭和腸內環境、預防改善高血壓起到抗酸化的作用」等。部份宣傳紙牌亦寫上「維他命、膠原蛋白、輔酶Q10、胎盤」等字眼，以示美容電子煙內有相關物質。記者檢視其中一款「Vitaful」電子煙，盒上列出成份包括多種維他命、輔酶Q10、胎盤、兒茶素、透明質酸、軟骨素及神經醯胺等。

或影響肺部功能

皮膚科專科醫生陳湧指出，維他命在高溫氣化的情況下已可被降解，常出現於美容產品、用作「補水」的透明質酸，一般均以外用或注射方式供應予皮膚，「氣化要入咗血再去到皮膚呢，真係有啲困難」。

港大內科學系臨床教授、港大一期臨床試驗中心醫學總監張文勇更指出，部份美容電子煙產品聲稱含有維他命E，「維他命E比較唔係水溶，如果係油性，佢可能入咗肺裏面，會有一個發炎作用，呢啲都影響肺功能」。