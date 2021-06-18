【本報訊】警方前日搜查蘋果日報大樓接近六小時，並發出新聞稿揚言搜查令授權警方搜查新聞材料，警方最終撿取了大量電腦主機以及硬碟。根據公司昨日最新統計，最少60部電腦主機及硬碟被警方撿走，除了編採部電腦外，還包括伺服器房及財務部的硬碟。據了解，《蘋果》即將入稟高等法院申請臨時禁制令，禁止警方查閱所有新聞材料。

500名機動部隊人員及國安處人員前日搜查蘋果日報大樓，二樓的港聞、政治採訪部是搜查重點，警方撿走記者及編輯多部電腦。警方行動亦針對四樓財務部，經員工點算後，發現財務部有八部電腦及十多個文件匣被取走。放置公司伺服器的三樓房間，有八部硬碟被取走，放置硬碟的櫃空空如也，只剩一堆電線。

去年搜查令爭議未解決

警方去年8月10日首次搜查蘋果日報大樓時，國安法指定法官、總裁判官蘇惠德批出的搜查令並不包括新聞材料。警方在該次行動中合共撿走25箱證物，部份涉及新聞材料及法律專業保密權的文件。

壹傳媒和《蘋果日報》其後入禀高等法院，要求警方歸還文件，並向法庭申請臨時禁制令，禁止警方繼續取用涉案材料，案件定於明年3月開審。正當《蘋果》爭議上一份搜查令，警方前日再搜查蘋果大樓時，已從法庭取得新一份搜查令，並獲授權撿取新聞材料。