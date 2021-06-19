財政司司長陳茂波周五（18日）公佈消費券計劃的申請安排，7月4日可登記領取，最快8月1日收款。4間計劃營辦商之一的八達通今日（19日）舉行記者會，行政總裁李俊明與營業及市務總監李玉兒宣佈推出一系列獎賞優惠，務求達到「易用、易使」，便利市民日常生活消費，振興經濟。

李俊明表示，合資格市民以八達通卡在政府網站登記後，不需要任何開戶註冊即可獲取消費券，較簡易快捷。他續指，首200萬市民選用八達通卡領取消費券，即可獲取18元八達通增值額；在8、9月，只要以八達通單月零售消費滿1,000元，即賺取共100元增值額，名額100萬個。

李玉兒稱，八達通現時與超過10萬商戶合作，更投放過億元優惠推動消費，鼓勵市民選用八達通領取消費券。已登記用戶可於所屬流動應用程式下載總值超過3,000元的商戶優惠券。她提及全港八達通滲透率高達98%，相信市民「用慣用熟」而得到大部份市民支持。

消費券發行期內 商戶豁免租借費

另外，八達通表示，一直致力幫助中小企，商戶在發行消費券期間，可獲豁免商戶版八達通應用程式的手續費及租借八達通機費用等，希望照顧商戶需要。

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