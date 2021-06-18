【本報訊】曾任職警隊的沙田濾水廠保安員涉因瑣事與替更同事爭執，拳打同事以示教訓之餘，更用菜刀斬死企圖報警的同事，對方頭部幾近被斬甩。案件在高等法院審訊後，陪審團早前裁定被告謀殺罪脫，惟誤殺罪成。法官杜麗冰昨判刑指，報告形容被告欠同理心，他與死者只是認識數天，對其怨恨已急升至需要使用嚴重暴力，沒做錯事的死者惹殺身之禍，最終判被告監禁10年。昨日到庭旁聽的死者女兒在庭外憶述，跟父親最後一次見面那天趕着上班，匆匆道別後，再見父親已是認屍，她哭訴「冇諗到10年咁少」。

死者女兒斥刑期太短

2018年8月5日，控方案情指被告章美德（61歲）與剛入職的死者吳崇禧（60歲）因瑣事結怨，在大圍徑口路沙田濾水廠保安亭內三度拳打死者，死者報警召救護車。被告見狀取出菜刀，死者則再次報警，最終遭被告斬死。

死者女兒聞判後向記者哭訴，不滿刑期太短，即使法官不判被告終身監禁，判囚20年或25年也好，「至少唔好畀佢返到出嚟」。她憶述最後看見父親的時候，父親上門探望她及兩名孫兒，但她正趕着上班，只跟父親匆匆道別後便離開，「再見就係認屍」。死者女兒憤言：「我都想捅返佢幾刀呀！佢都賠唔到個爹哋畀我啦！」她不敢將案發經過告訴兒子，「只係話公公遇到壞人，上咗天堂」。

杜官判刑時讀出被告的心理報告，指他沒有反社會傾向，社交生活正常，但會在毫無先兆下使用暴力，當他產生焦慮或盛怒時，會對朋友造成嚴重傷害。報告續指，被告僅認識死者數天，對其怨恨卻已急升至使用嚴重暴力的程度，顯示他沒有同理心，性格不能單以冷漠解釋。

杜官指本案是一宗悲劇，證據顯示死者根本沒做錯，卻惹來殺身之禍，法庭有責任保護社會大眾。杜官以15年監禁作量刑起點，基於被告即時自首及承認誤殺罪，減刑至監禁10年，並按報告建議，下令被告在懲教署看管下接受精神及心理治療。

案件編號：HCCC71/19