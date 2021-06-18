【本報訊】7.21白衣人暴動案審結，為求脫罪鄧懷琛改頭換面，以容貌不同作抗辯，吳偉南（飛天南）在庭上割席自保，否認與鄧懷琛相識，企圖推翻串謀襲擊市民的指控，然而裁決結果只有王志榮脫罪。本報記者連月追蹤，發現鄧吳二人庭內庭外兩個樣，更齊齊坐王志榮車返回元朗，可見三人關係匪淺。

審訊期間，鄧懷琛與飛天南經常前後腳上庭，刻意迴避朋友關係。飛天南在庭上表示，就算在街上碰見鄧亦不認得，不知鄧來自哪條村等等。即使有片段拍到7.21當晚，飛天南一度用左手拍鄧的左上臂，兩人對望且交談，但他仍死撐拒認。事實上，兩人老友關係在元朗鄉黑無人不知。

兄弟同車食住傾

記者追蹤發現，二人不只一次結伴返回元朗。其中3月初，飛天南、鄧懷琛及女友人與王志榮離開法庭後，一同登上王志榮私家車直駛到元朗鳳琴街。王下車獨自離去後，飛天南等人前往買麵包「醫肚」，邊行邊食；惟改頭換面企圖甩身的鄧懷琛，堅拒除罩現真樣。飛天南邊吃邊講，口水花四濺，鄧懷琛聊得興起時眉開眼笑，其女友人全程跟在其後如透明人，然後齊齊前往蔡屋村。臨近村口，二人才不忘「連戲」，前後腳行入村。

另一次，飛天南、鄧懷琛及其女友人又再「三人行」，離開法院後齊齊坐巴士到元朗，鄧與女友人先在元朗形點下車，報稱住在錦田的飛天南則在大棠落車，之後坐輕鐵到元朗站，再步行到蔡屋村村公所「打躉」，與村民食嘢吹水。

有江湖人士透露，現年57歲的飛天南，雖報稱貨車司機，實為14K打手，好勇鬥狠，早年跟隨有「元朗之虎」之稱的14K「德」字堆前話事人「四眼細」搵食，當年四眼細在元朗稱雄稱霸，左右逢源，替發展商套丁收地，豬籠入水，該江湖人士直言：「早年鄧懷琛亦係跟四眼細，與飛天南出生入死，砂煲兄弟，點會唔識？」