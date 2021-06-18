【本報訊】7.21白衣人暴動案共傳召了16名控方證人，當中不包括當晚受襲的前記者何桂藍和柳俊江。一名攝影記者同樣於當晚因拍攝被白衣人圍毆，攝影機更遭拋出街外，但拍下施襲者臉容的錄影片段卻幸保不失。原本他被要求出庭作供，但警方卻在開審前一天通知他不用出庭。他希望藉分享遇襲經歷，補回真相的缺口。

「還唔到香港人公義」

7月21日晚，幾乎全港記者都在金鐘上環一帶，記錄示威者與警方在港島街頭的激烈衝突。攝影記者Pearl（化名）突然收到通知元朗有事發生，火速執拾攝影器材，由立法會騎電單車趕到元朗西鐵站。他約11時到達，看見十多名白衣人用藤條追打一名戴黃色頭盔的青年，馬上舉機拍攝。

白衣人注意到鏡頭，轉而圍攻Pearl，用藤條打他的背部和手臂，也有人用力按着他的攝影器材，「因為佢哋好多人，我以寡敵眾，咪由得佢（白衣人）搶囉，搶咗之後就原地掟，掟到分解咗，再扔埋落街。」其後白衣人稍退，他才成功脫險，「我試過打999，但真係打唔通。」

Pearl沒馬上離開，轉用手機拍攝，入收費區繼續採訪，他解釋：「我諗係職業病⋯⋯我冇諗過乜安唔安全。」他其後回到遇襲地點，雖然找不到機件，但竟在草叢附近找回記憶卡，最珍貴的錄影片段失而復得，「𠵱家諗返，真係萬幸。」

身為721事件的受害人，他獲警方邀請參與認人程序，其後被要求出庭作供。但在開審前一日，警方突然通知他不用出庭，「我覺得好奇怪，好兒戲」。翌日他碰巧在灣仔，便親自走入法庭向案件主管求證，最終確認他不需作供。

Pearl明白可能他的證供與案中被告沒太大關聯故毋須出庭，他只想為真相出分力：「721事件丟淡咗，警方就可能放埋一邊⋯⋯我呢部份如果冇人講，可能冇人知嗰度發生過襲擊。」

25日的審訊，他幾乎每天都會剪報，留意審訊的內容重點，寫上註腳。他至今仍滿腹疑問，「點解有警員到過場，但冇警員出庭作供」、「控方篩選證人嘅準則係乜」、「點解調查咁耐，淨係拉到幾個人」。

相距兩年，Pearl再次回到元朗西鐵站，站內一切如常。想起因車輛查冊被定罪的記者蔡玉玲、反遭控告暴動的前立法會議員林卓廷，他不禁嘆謂，「無論六個被告最後入唔入罪都好，都還唔到香港人一個公義。」