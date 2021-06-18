【本報訊】警方國安處拘捕《蘋果日報》高層並大肆搜查報館，嚴重打擊新聞自由。壹傳媒工會理事長潘柏林（圖）昨日接受港台訪問時表示，對事件感到震驚，超過40部電腦被取走，憂慮事件對新聞界有影響，新聞材料不再受保障，令報料人卻步，影響新聞業界。

指最終損失是公眾

「如果再出現一次沙中綫咁嘅醜聞，咁嗰啲知內情嘅人仲敢唔敢報料？」潘柏林說，若少了人願意報料給記者，最終損失的是公眾。至於警方行動對《蘋果》運作的影響，他指儘管上午的編採工作因警方驅趕而無法進行，同事仍盡力在外面或留家工作，但擔心日後再有類似情況，會沒法如常報道。

潘柏林續說，今次被捕五人中，包括副社長陳沛敏、總編輯羅偉光都是核心編採人員，「以後新聞工作者冇咗嗰個免於恐懼嘅自由，隨時過咗紅線就俾人拉」。對於國安處凍結《蘋果》三間公司資產共1,800萬元，公司能否如常出糧，他表示前日情況混亂，工會未暇了解，稍後會與管理層商議，但當務之急仍是被捕同事平安及確保如常出紙。

他亦批評警方從未公開交代文章出問題的地方，證明「紅線係飄移」，不論報道、專欄或社評上都不清楚問題存在。政府在國安法立法時表明法例無追溯力，現時卻指控2019年的文章。

警方形容被搜掠的蘋果編採人員辦公地點是「犯罪現場 」，潘柏林嚴正否認，表示記者只是盡本份報道新聞。事件導致前線記者憂慮隨時因報道新聞被捕，他表示無法預算 ，「今時今日做記者呢份工 ，冇諗到會變成咁，一份報紙出街都咁艱難」，記者的工作是提供有價值的資訊予讀者，希望大家對記者多點信任。