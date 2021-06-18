【本報訊】西九文化管理局宣佈委任馮程淑儀為新一任管理局行政總裁，今年10月15日履新，任期為三年。西九文化局主席唐英年稱，經全球招聘，從百多位本地、內地和海外候選人中甄選，認為馮程淑儀是最佳人選。根據公務員薪酬機制及西九管理局資料推算，馮程淑儀履新後有望大幅加薪逾70%。

候任西九行政總裁馮程淑儀昨會見傳媒時稱，本身打算退休，但過去六個月在西九出任署理行政總裁時，重新激起她的熱誠和鬥志，決定應徵。她說，西九在現金流上遇到較大挑戰，新博物館落成需增加開支，而且文化藝術設施會蝕錢，但會在企業發展上，例如一些紀念品或活動，從中增加收入。

「你呢個提問好奇怪」

月前西九轄下M+博物館表明，無計劃將中國藝術家艾未未具爭議作品在開幕展中展出，惹來政治審查非議。記者昨日問馮太，上任後會否干涉M+的展覽內容，例如不容許六四或反修例事件相關展品展出，她含糊回應說：「你呢個提問好奇怪！」聲稱M+有完善的管理團隊，作為行政總裁不會、也不應該參與策展工作。她補充，西九文化局作為公營機構，守法是絕對的底線，在這個大前提下策展同事會以專業、持平及客觀的態度去作策展方向。

馮程淑儀借調西九文化局前任職政策創新與統籌辦事處總監，薪酬為首長級第八點，以頂薪點每月$303,950計算，馮程淑儀年薪約為364萬元。西九文化局年報顯示，行政總裁酬金於2019/20年為626萬元，換言之，馮程淑儀有望加薪逾70%。

西九文化局醜聞多多，管理層「地震」頻頻，上任行政總裁栢志高合約原於今年8月才屆滿，但去年9月突遭知會不獲續約，並須提早於去年11月離任，此後馮程淑儀一直以政府借調名義，出任署理行政總裁而今。

馮程淑儀被傳是特首林鄭月娥的心腹，1986年加入政務職系，2018年出任政策創新與統籌辦事處總監，翌年晉升至首長級D1政務官。其夫婿馮永業前年被控收受賭王姨仔陳婉玉51萬元賄賂案，在庭上披露與馮永業維繫十多年的婚外情，馮永業最終罪成被判監九個月。案件涉事單位西半山雍景臺原屬馮程淑儀名下，卻獲放生未被檢控。