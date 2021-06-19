警方國安處落案起訴壹傳媒行政總裁張劍虹及《蘋果日報》總編輯羅偉光，引起全球關注，近百名港人昨日在倫敦發起集會遊行，又在中國大使館外舖滿過千個蘋果，聲援被捕的5名壹傳媒管理層及新聞工作者。有在英港人批評港共此舉嚴重侵犯新聞自由，加快香港的墮落。

特約記者 梁琬珊 譚志輝

華大使館外放千個蘋果以示不滿

集會在英國時間下午1時開始，有近百人齊集萊斯特廣場（Leicester Square）。有參加者帶同自製標語「我哋真係好鍾意《蘋果日報》」、「撐新聞真相自由」 到場，亦有人高舉蘋果、《蘋果日報》和相關刊物，以示支持。

參與集會人士高呼「《蘋果》加油」、「釋放《蘋果》高層」、「Support Press Freedom（支持新聞自由）」等口號，並向途人派發傳單，解釋事件的來龍去。

他們其後由萊斯特廣場出發，沿牛津街遊行至中國大使館，再由另一組織「港援」接力，在中國大使館外擺放蘋果，藉此就《國安法》拘捕新聞工作者表達不滿。

英國警方在遊行過程一直表現和平，惟到達中國大使館後，不但要求示威者清理地上的蘋果，更阻止傳媒上前拍攝。

「至少要行出嚟，係一種無形嘅支持」

主辦上半場集會的長毛前政助Alex表示，香港警方的所作所為侵犯媒體自由，製造白色恐怖。在《蘋果》高層被捕後，他隨即在社交媒體發起集會，有不少在英港人支持。

另一場集會由港援會舉辦，他們在中國大使館外放滿廿箱過千個蘋果，舖滿一地。藉此就《國安法》拘捕新聞工作者表達不滿。

「我哋海外香港人有責任發聲」

看了《蘋果》26年的Winnie，身穿印有蘋果標誌的上衣參加集會，她與在港的家人一共開了8個訂閱《蘋果》的戶口，過去兩天亦囑咐家人每天買10份《蘋果日報》，以表支持。「如果連姿態上都唔出來表達，枉為香港人。我哋喺海外嘅香港人，有責任出來發聲，吸引外國傳媒注意。」她批評，連買報紙都要承受政治壓力，十分荒誕。

另一名剛移英3個月的港人阿南，慨嘆香港無論言論自由或新聞自由，都墮落得非常快，擔心危機即將影響其他傳媒。「雖然好多人話和平抗爭無用，但都要盡做，俾人知道我哋唔會忘記入獄的義士。」

10歲的Adrian昨日隨家人參與集會，他指看完《蘋果》的新聞很不開心：「點解香港會發生呢啲事，佢哋講正義，但政府癲嘅，就拉咗佢哋。」來自倫敦的外籍人士Carol指，香港警方拘捕傳媒高層的行為荒謬，她為被捕高層的家人感擔心。

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