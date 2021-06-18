【本報訊】2019年區議會選舉後，兩名落選者沒按規定提交選舉申報書，遭廉政公署落案起訴，早前在觀塘裁判法院認罪後被還柙，其中公民黨前執委陳宇明的案件昨判刑。雖然庭上提及的案例，由判罰款至社會服務令不等，不涉判監，惟裁判官杜浩成明言看不到要以人道理由減刑，而選舉涉重大公眾利益，須保證公平公正與廉潔，維護國際社會尊重，最終判處即時監禁六個月，屬同類案件中刑期最重，並拒絕讓陳保釋等候上訴。

被告為軟件工程師陳宇明（41歲）及退休人士吳志雄（55歲）各被控前年12月29日，分別作為觀塘栢雅選區及沙田錦濤選區候選人，沒有按照《選舉（舞弊及非法行為）條例》規定提交選舉申報書。根據案情，陳被捕後交代其選舉開支約為1.3萬元，吳則稱其選舉開支約為6萬元，沒有收取捐款。

另案被告僅罰5,000元 官拒考慮

辯方求情稱陳以獨立身份參選，其間因懷疑前妻虐兒，最終解散團隊停止競選，選舉後又遭公司解僱。陳因為與選舉代理人溝通誤會才出錯，並非蓄意犯案，他已決定不再參政，望獲判非監禁刑罰。

惟杜官指，陳沒按法例在限期內提交申報書，更對當局的提醒電郵置之不理。儘管控方提供的案例，在認罪下由罰款至判處100小時社會服務令，但仍可見法庭漸已重視案件，故必須判以阻嚇性刑罰，決定以九個月為量刑起點，認罪減至六個月，又因涉重大利益不宜判緩刑，即時收監。至於辯方提及另案被告表明刻意公民抗命而拒交申報書，終判罰款5,000元，杜官指辯方案例為同級的裁判法院案件，故不作考慮。

至於沒有律師代表的吳，杜官指報告顯示他自2009年起已有精神問題，決定先索取精神科報告，還押小欖精神治療中心至下月2日判刑。

杜官過去處理多宗案件均受公眾關注。休班警劉志富前年在兩間連鎖服裝店偷竊16件共值1,500多元的衣服，承認兩項盜竊罪，杜官判刑時認同劉多年來工作出色，判有條件釋放，准自簽2,000元守行為一年了事。

另一案同樣在2019年發生，三名在8.29深水埗放映會後被捕的中學生，遭警方帶上法庭申請保護令，杜官接納要求，將三人交由兒童院「照顧」約一個月，等候福利官報告，再決定是否頒令，變相令年輕人未被起訴便先遭關押。

案件編號：KTCC941、942/21