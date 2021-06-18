「Friend, friend, friend，跟你做個friend……」歌神許冠傑當年的流行曲，經過那些年的你大概熟悉，但對於新世代的青年人，或感覺遙遠、陌生。說起來，對朋友的定義，也隨着歲月流走而悄悄轉變，呈現年代的差異。

最近聽病人分享其朋友論。他有很多朋友，交情深淺不一，分別界定為：hi-bye friend（點頭之交）、普通朋友、close friend（密友）、best friend（知交），更有一類稱為「bff」，即best friend forever（永恆知交）。以為「bff」是最極致的一類，怎料到還可以細分為男性及女性的「bff」，甚至更高階的best of the best的「bff」；但他直言，即使達到這個級數的朋友，他也不會把情緒問題，尤其是負面情緒，以至內心的困擾、疑難，與他們分享。

另一位病人對友情的觀點卻不同，他對朋友的定義相對簡單，只有普通朋友，以及比較熟絡的朋友。無論開心事，抑或教人不快的事，他都很願意與這些熟絡的朋友分享。

由此驅使我來個延伸思考。生活在當代社會，朋友的界定持續擴張。男人圈內情同手足的兄弟，謂之「死黨」，女士之間親如姊妹的，就是「閨密」；相對於實體朋友，透過互聯網可以結交不少「網友」。過去，經常結伴吃喝玩樂的友好， 稱之為「酒肉朋友」，或再尖酸一點的叫「豬朋狗友」；現時透過智能電話，便可因應相同的喜好、話題而結成群組（group），「谷友」之間未必相熟，卻可以隨時分享對話，也是朋友。

朋友對精神健康具關鍵意義

無論在醫生的臨床領域，以至實際的研究都發現，朋友對人的精神健康具有關鍵的意義。有些心底話，你未必放膽向家人披露，但面對朋友，會較為放鬆的願意吐露。有時候我們需要找朋友傾訴；當朋友想分享心事時，你也樂意聆聽，希望為對方分憂。生活中不免碰到困難，與朋友商量，往往會得到一些新角度，指引出新的方向，讓你更務實、客觀的應對。朋友的確是生活上其中一道基本的支柱，協助你解決各種問題。

現今世代，交友似乎比上一代容易，按動一下電腦，或掃一掃電話屏幕，不難在網絡覓得志同道合的「朋友」，更可以結成群組，朋友數量轉瞬倍增。交結朋友，究竟量重要，抑或質重要，像朋友之間能坦誠地交流情感、互相扶持？

2011年聯合國大會將每年7月30日定為「國際友誼日」（International Day of Friendship）。活動於50年代已出現，至1988年，漫畫人物小熊維尼（Winnie-the-Pooh）更獲委任為世界友好大使。迎向今年的「國際友誼日」，讀者不妨反思：你怎樣定義自己的朋友？和朋友的互動關係又是怎樣呢？ 在現實或看似「越來越真實」的網絡世界，怎樣才能認識到真心又可信靠的朋友呢？友誼又如何維繫呢？

撰文：精神科專科醫生麥永接

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