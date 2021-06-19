自本港展開疫苗接種以來，周六（19日）已經是第114個接種日，而接種首針人數衝破190萬，有1,916,300人已接種第一針，佔本港12歲以上人口的28.2%，其中接種第一針德國BioNTech復必泰mRNA疫苗有1,079,750人，而第一針中國科興滅活疫苗則有836,550人。而累計接種疫苗劑量為3,182,520劑。周六的單日接種數字中，BioNTech的第一及第二針接種人數有所增加，分別為21,188及12,530人，但與上周末的數字相比則輕微下跌。至於接種科興首針人數為12,094較周五及上周末都下跌，而接種第二針則有5,675人，較周五及上周末都輕微上升。

過去周末接種數字都會急升，而本周末與上周末數字創新高的數字相比則有輕微下跌。政府晚上公佈的疫苗數字，單日接種BioNTech數字比周五上升，當中接種第二針BioNTech更有逾36%的增長。至於接種科興人數，與周五相比則錄得下跌，其中接種首針科興人數僅得12,094人，比周五的14,705人，下跌逾17%；不過接種第二針科興則錄得升幅，有5,675人接種。而單日接種人數為51,487人，較周五增加逾千人，但與上周末的數字相比則錄得下跌。

至於各年齡層方面，12至19歲的年輕組別，單日有2,442人接種首針，而整個年齡層至今有43,789人接種過一針，佔相關年齡層人口的2.3%。至於較多人接種的40至49歲組別，單日有7,884人接種首針，累計則有481,240人完成第一針接種，仍與周五一樣佔該年齡組別人口的25.1%。至於接數最字最低的80歲以上人口，周末僅得177人接種，該年齡層至今僅有18,800人打過一針，仍僅佔該年齡人口的1%。

16人針後不適送院 1人須留院

周末預約接種疫苗人數，當中有約6,200人預約科興，而BioNTech則有約17,200人預約，數字連續4日下跌。

另外，周五（18日）共有16人接種疫苗後不適送院當中13人已經出院，另外1人留院觀察，其餘2人未經診症就自行離開醫院。

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