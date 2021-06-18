【本報訊】警方國安處前日根據國安法第43條實施細則附表一發出的法庭手令，搜查蘋果日報大樓並撿走大量新聞材料。手令細則列明裁判官手令可授權警員進入、搜查指明地方，並可撿取或移走合理地相信屬證據的「任何物件」；惟港大法律學院公法講座教授陳文敏昨接受商台訪問時指，國安法附件未有確實指出可搜查新聞材料，按照《釋義及通則條例》第83條新聞材料應獲保障，對警方行動有質疑。

陳文敏解釋，《釋義及通則條例》第83條訂明，如法例沒有說明可搜查新聞材料，警方即被視作沒有權力搜查，並須按一般程序申請法庭手令。若新聞材料涉及刑事罪行，警方仍可搜查，但為保障新聞自由，相關手令必須由地方法院或高等法院發出，而被撿走的新聞材料須封存，新聞機構可在72小時內要求發還，法院未判決前亦不可檢視新聞材料。

楊健興憂法院無從制衡

不過陳指出，警方獲發的手令由裁判法院發出，國安法亦未有排除《釋義及通則條例》的適用性，認為警方行動與搜查程序有衝突，「到底呢個程序﹙警方﹚有冇跟循呢？你去到報館一定會涉及新聞材料，程序上嘅保障係相當重要」。

記協主席楊健興昨接受港台訪問時亦質疑，媒體撰寫報道卻被扣上危害國安的帽子，對傳媒工作者造成極大傷害，擔心其他傳媒亦有可能「中招」。警方前日根據國安法批出的法庭手令撿走大量新聞材料，惟當中多涉及重大公眾利益，包括追查新聞的線索，問題十分嚴重。

楊指出，公眾因相信傳媒可保密才願意提供新聞材料，傳媒亦有責任保護消息來源，但國安法給執法部門「太大嘅權力」，法院無從制衡，「國安法對新聞材料嘅保護係冇嘅」。