明天（20日）父親節，本應是一家大小共敍天倫之日，有父親卻因被困高牆內而缺席。因初選案被還柙的民主黨前立法會議員林卓廷，藉在獄中家書道出思念家人之情。他表示，高牆阻隔不了他對兒女的心意，即使缺席兒子中學畢業禮，仍寄望能參與大學畢業禮，「你們清楚知道爸爸的心永遠和你們一起，無論長有多高，路有多遠。」

被還柙逾百日的林卓廷在信中寫道，因應他選擇的路與時代的轉變，令他們首度無法一家人慶祝父親節及其生日，亦提早結束了子女的「幸福時代」、人生的苦痛和殘酷。

信任子女會擇善固執 追尋理想

林卓廷形容，自小已對子女實行「失敗訓練」，不主張過份保護，要他們從痛苦中學會避開危險，「所以當你們小時候嘗試玩櫃桶，縱使危險我亦從不阻止，只會從旁觀察保護」，如今他樂見子女縱然會傷心，也懂性及懂得照顧媽媽，令他對子女「冇所顧慮，只有信任」：「信任你們會擇善固執，追尋自己的理想，正如爸爸當年追尋自己的夢。」

林卓廷最後指，他與妻子決定出售唯一居所，就是為了確保子女升學不受影響。林的律師團隊估計，案件審訊期或逾百日，連同被扣押期近兩年，最少失去自由三年，坦言「萬一國安罪成，刑期更無從估計。」

林卓廷對未能出席兒子的中學畢業禮感到抱歉，但盼望屆時能出席其大學畢業禮，再次展開屬於一家四口的新篇章。他更許下承諾，在此前定必「善用獄中一分一秒，鍛煉體魄，磨練意志」並叮囑兒子若到海外升學，定要經常與媽媽聯絡，免她擔心。

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