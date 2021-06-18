【本報訊】德信學校校長日前突然因「未能履行校長職務」休假，原因惹外界揣測。廉政公署昨日證實拘捕一名小學校長及一名補習社負責人，涉嫌洩露小學校內考試試題。有家長指其兒子在懷疑涉事補習社上課，補習社練習題與學校試題相似，「幾份exactly（完全）一樣」；有附近補習社負責人從家長口中得悉試卷幾乎相同，「冇可能係巧合」。

油尖旺區小學德信學校校監何炳德周二突然向學生家長發通告，指校長郭超群因「未能履行校長職務」，即日起休假，由副校長李美鶯署任校長職務。該校家長教師會隨後向全校家長發公告，稱接獲校監通知， 郭超群申請病假六至八周。

兩人准保釋候查

廉署昨日證實，上周六拘捕一名政府資助小學校長及一名補習社負責人，涉嫌貪污以洩露該小學內部考試試卷，兩人已獲准保釋候查。

廉署人員在涉案補習社搜獲多份屬於該小學的考試試卷，包括本學年第三學段各級別、不同學科的試卷，經初步核對，發現補習社習作題目與撿獲的小學試卷內容有多處相同或相似。

德信學校六年級生的家長方先生（化名）表示，其子曾於懷疑涉事補習社上課，區內補習社及家長群組早已流傳該補習社老闆娘與已婚的郭超群多年來關係友好；補習社的練習題目與校內試相似，「我個仔五年級下學期時，（補習社）通常畀學生做模擬試卷，係有幾份exactly（完全）一樣。先前已經傳過有幾份（題目）好類近，嗰次過份得多」。

去年亦有五年級生的家長發現，有兩科試題與該補習社模擬試卷如出一轍，「有啲係開放題目，冇理由可以完全一樣，好似『通靈』！」據他所知，涉事老闆娘有份為學生補習。

德信學校附近補習社林立，據悉，涉事補習社位於德信學校對面的商業大廈，附近兩、三間補習社亦擁有不少德信學生。其中一間補習社負責人透露，從家長聽聞涉事補習社試題與學校題目幾乎相同，「冇可能係巧合，當時都覺得訝異」，但拒評論事件。

德信學校回應稱，事件已進入調查階段，不便回應。懷疑涉事補習社昨未有人聽電話，facebook專頁已刪除。翻查教育局「非正規課程私立學校」名單，懷疑涉事補習社2018年註冊。