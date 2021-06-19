國家安全處早前突以「串謀勾結外國勢力危害國家安全」罪名，拘捕壹傳媒和《蘋果日報》2名管理層和3名新聞工作者，其中壹傳媒行政總裁張劍虹、《蘋果》總編輯羅偉光及蘋果日報有限公司等3間公司被正式落案起訴。張、羅二人今（19日）早於西九龍法院提堂，均不獲批保釋，須還柙荔枝角收押所。多名《蘋果》員工於庭外守候囚車時，被警員指涉嫌違反限聚令及抄下身份證資料，最後眾人在烈日下暴曬半小時後才獲放行。

案件原定於早上9時半開庭，而今早7時45分，法院外已有市民排隊輪候公眾席，由於案件涉及《蘋果》高層，有壹傳媒的員工排在較前位置。至於被扣留40小時、昨晚10時才獲准保釋的《蘋果》副社長陳沛敏及蘋果動新聞平台總監張志偉，今日亦一早到達法庭支持兩名同事；而《蘋果》執行總編輯林文宗亦有到庭。

警指記者進行非「正確」採訪工作

聆訊於下午結束，除「送車師」外，多名《蘋果》記者亦於法院外守候囚車，希望能目送於數日前仍一起共事的上司。惟在下午約2時、旁聽市民轉至大樓附近守候希望送車後，軍裝警員突於通州街及發祥街一帶開咪警告，又拉起橙帶包圍在場約十多名人士，指他們涉嫌違反限聚令。據現場人士指，在場的指揮官為曾任警察公共關係科警司（傳媒關係組）的高振邦。

經傳媒聯絡隊的「了解」後，軍裝警雖獲悉在場人士大多為傳媒工作者，但仍命令眾人站到牆邊，着他們向警員的鏡頭展示記者證。警方其後逐一抄下記者的身份證資料，歷時大概半小時；時值正午，多名被截查的人士在烈日當空下均「大汗叠細汗」。

在場督察及後開咪發出口頭警告，指由於被截查的人士曾「叫囂」及「展示標語」，所以警方判定他們並非進行「正確」的採訪工作，不獲防疫規例第599G章（即限聚令）豁免。警員要求在場人士立刻離開，否則會檢控他們；眾人隨後散去。事後有其他媒體的記者向傳媒聯絡隊了解情況及截查的原因，惟均不獲警員正面回應。

《蘋果》專欄作者憂將來三分一港人移居海外

《蘋果》財經版專欄作者錢志健今晨亦有到庭支持兩人。他表示，左中右聲音均由《基本法》賦予，任何報紙都可以看，事件會將香港「殺死」（This will kill Hong Kong），質疑當局已不容不同聲音。他認為，鄧小平原本的一國兩制模式並非如此，現時《基本法》的理解方法已被完全歪曲。他質疑港府濫用《國安法》，而這並非北京意思。他又擔心，不出10年會有三分一港人留在海外。

被問到外國投資者如何看《蘋果》的案件，本身在對沖基金工作的他指，《蘋果》是香港的指標，如果「夾硬嚟」，等於沒有一國兩制，外國投資者會要走就走，直指當局應該停手。他指，有外國投資者已在考慮8月1日離開，又說現時金融界很難請人，「今日你搞《蘋果》，有邊個仲會做？」

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