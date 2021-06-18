【本報訊】2019年港隊劍擊運動員在賽場舉起「五一手勢」，多名建制立法會議員昨要求政府規管運動員政治表態，更稱手勢與國安法有關，涉及刑事責任。體育專員楊德強表示，香港東京奧運代表團須簽署文件，列明不可在運動場合宣揚政治訊息，否則會受懲罰。

建制翻舊賬 促罰花劍隊

2019年三名香港女子花劍隊員出戰世界盃埃及站時舉起「五一手勢」。立法會民政事務委員會昨討論奧運轉播議題，民建聯立法會議員梁志祥提起事件，質疑香港精英運動員受政府資助，卻反政府，「畀埋錢你去，結果你就做啲反政府嘅嘢」，要求政府交代處理措施。

立法會議員何君堯指，港府培訓運動員，「寄予厚望，唔好喺國際度出醜咁解」。他建議要求運動員簽署承諾書或作簡介，「提點呢個動作就算喺出面做，亦同國安法有關」。新民黨立法會議員容海恩則追問三名做「五一手勢」的運動員有何懲罰。民政事務局長徐英偉說，大部份運動員專業，會專注運動，珍惜出戰奧運的機會，代表隊出發前亦會有指引，違者會受到跟進。至於花劍三人，不在今屆奧運名單上。

體育專員楊德強回應說，國際奧委會強調政治和運動應分開，香港東奧代表團亦須簽署文件，「其中寫明唔可以將政治信息帶到運動場合，如果違反奧運精神或指引嘅話會受到懲罰。」

涉事花劍運動員廖恩尉指至今未受處分，冀大眾專注運動員努力，為港隊加油。

去年「入閘」參選體育、演藝、文化及出版界立法會議員的周小龍批評，政府禁制運動員個人表態，是表達自由的嚴重倒退。