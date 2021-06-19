國安警前日（17日）以「串謀勾結外國勢力危害國家安全」罪名，拘捕壹傳媒和《蘋果日報》2名管理層和3名新聞工作者後，昨日正式落案起訴壹傳媒行政總裁張劍虹、《蘋果》總編輯羅偉光及蘋果日報有限公司等3間公司。案件今日在西九龍裁判法院提堂。《蘋果》正直播庭外情況。

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今早7時45分，法院外已有市民排隊輪候公眾席，由於案件涉及《蘋果》高層，排較前位置的，包括壹傳媒的員工。半小時後，裁判法院職員讓排最前的市民入法院大樓，但至隊尾仍有約百人在排隊輪候。法院外至少有3部警車、2隊軍裝藍帽子戒備。

被扣留40小時、昨晚10時才獲准保釋的《蘋果》副社長陳沛敏，今日亦一早到達法庭支持兩名同事。

《蘋果》財經版專欄作者錢志健亦有到庭支持兩人，他質疑，當局已容許不到不同聲音，事件會將香港「殺死」（kills Hong Kong）。他說，鄧小平原本的一國兩制模式並非這樣，而是容許左中右聲音，現時已完全歪曲《基本法》的理解方法，質疑港府濫用《國安法》，又擔心不出10年會有三分一港人在海外。

被問到外國投資者如何看《蘋果》的案件，本身在對沖基金工作的他指，《蘋果》是香港的指標，如果夾硬來，這樣做是沒有一國兩制，外國投資者會要走就走，認為當局現在應該停手。他指有外國投資者已在考慮8月1日離開，又說現時金融界很難請人，「今日你搞《蘋果》，有邊個仲會做？」

手持今日《蘋果日報》的盧先生早上7時多已到法院外排隊準備入內旁聽，他指今早到來是打算入內撐2位提堂的《蘋果》高層，「支持《蘋果》即係支持自己之嘛，冇咗呢份報紙，睇其他報紙可能都係假消息、篩選過嘅消息，所以我咪出嚟撐《蘋果》」。他抱着平常心，但指有心理準備《蘋果》有機會過不了7月。他又表示，「對𠵱啲嘢，憤怒都冇用，因為太多」，又指昨天自己都買了百多份《蘋果日報》支持。

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