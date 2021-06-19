早前有報道指，港府擬於下月安排區議員宣誓，而曾參與民主派初選、借出議辦做票站及簽署「墨落無悔」聲明書的區議員均會被DQ。因初選案被還柙的劉頴匡在獄中撰文，質疑當局因深知建制派根本無法在2023年的區選選出「愛國者」，兼且為前年區選「錯判而執手尾」，於是藉大舉DQ來「變相取消2019年選舉嘅結果」。

劉頴匡的文章以《深知不得民心而DQ民主派區議員，建制派係永不能復仇嘅手下敗將》為題，批評當局擬DQ多達170名民主派區議員是「選輸咗就想賴數唔俾人做」，反問「咁當初做咩要開放出嚟畀人參選呢？」

他續斥，當局做法只顯示「當權者仍然深知自己不得民心」，甚至到2023年都無法「透過民主選舉選出一班愛國嘅治港者」，因此不敢「放手畀人民真心真意咁表達自己意願」。

「建制派連堂堂正正反勝一次嘅機會都冇」

對於有建制派抨擊民主派「錯判形勢」、執意推動初選才造成現時形勢，劉再駁斥，真正誤判形勢的是「2019年以為區選建制派不至於大敗嘅人」，指當權者只是要為前年區選「錯判而執手尾」，找「藉口」取消前年區選的結果。

他預料在可見將來，當權者都不會容許民主派自由參與選舉，意味「建制派以後連堂堂正正反勝一次嘅機會都冇」，歷史亦會永遠記錄下「民主派同建制派最後對壘以民主派大勝作結，建制派係永不能復仇嘅手下敗將」。

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