本港至昨日（18日）接種了320萬劑COVID-19疫苗，疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅出席商台節目時表示，3個月來超過300宗異常個案當中，約90宗個案與疫苗有關連或不能排除有關連，佔約3成。

政府設立的疫苗保障基金，暫時對3宗個案批出共45萬元。孔繁毅表示，3宗個案都涉及科興疫苗，情況分別是較嚴重急性過敏、普通過敏及貝爾面癱。

另外，他稱科興藥廠就3至11歲兒童接種疫苗，進行第三期臨床測試，預料第四季之前會有數據。他表示會密切監察有否出現異常個案，包括心肌炎，即接種後一星期內有心口痛或氣促，但經治療後的康復率可達9成。

「溝針」研究未有不良反應

港大醫學院早前推行「溝針」研究，本身醫學院內科學系臨床教授的他指，招募了約50人參與分析抗體研究，暫時安全性良好，預計7月中有初步數據。

至於港大研發的噴鼻式COVID-19疫苗，孔繁毅表示30名接種者已完成第一期臨床測試的第一部份，沒有嚴重不良個案。下月中會進入第二部份，將有80人接種高劑量噴鼻式疫苗，港大會再密切留意抗體產生情況及其安全性。

陳基湘指將疫苗與對政府感覺綑綁不符邏輯

另外，中大醫學院微生物學系系主任陳基湘在港台節目《香港家書》表示，市民對COVID-19疫苗接種的想法存誤解。他指有人未打針的原因是「對政府的建議缺信心」，但本港現時兩款疫苗從研發、生產以至臨床測試等都與香港政府無關，認為將接種疫苗決定與對政府的感覺綑綁不太符合邏輯。

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