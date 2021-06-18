【本報訊】前年11月警方圍堵理工大學期間，派遣飛虎隊到歷史博物館觀察，惟因行蹤曝光終止行動。一名博物館職員被指偷拍飛虎隊員執勤後外傳照片，事後被控阻差辦公罪。裁判官鄭念慈昨裁定被告罪成，指他必然知道警方行動要保密，卻拍照提醒理大示威者小心，令警方被迫撤退。鄭官又指「眾所周知（理大）發生咩事啦，軍火庫一樣」，被告所為令警方無法及早恢復理大附近秩序，判他入獄六個月，並拒絕讓他保釋等候上訴。

被告陳志華（44歲）昨聞判時落淚。鄭官裁決指，案發時警員A前年11月17日在博物館後樓梯觀察理大情況，而現場只有被告，故涉案照片及錄音必定出自被告，其上司亦從錄音認出被告聲音。錄音顯示被告欲將警方在館內執勤之事告知理大內外「手足」，提醒他們小心。

官：被告必然知警行動要保密

鄭官同意，辯方呈堂的四條影片及帖文，均反映有人早已發現警方進入博物館，惟這些只是空洞消息，不可能由此肯定警方在館內執勤，被告拍攝的照片則令警方行動曝光。

鄭官認為，即使沒證據顯示警方曾向博物館職員表明要保密行動，但A曾問被告，窗外人士會否看到博物館內情況，並表明不想被人看到，被告理應清楚知悉警方不想行動曝光。

辯方早前陳詞指，控罪不應限制被告發佈照片的自由，警方亦沒有要求被告保密，若定罪會造成寒蟬效應，並削弱公眾知情權。惟鄭官不認同警方沒保密行動，因裝甲車在博物館外停下後，警方便迅速入館，並表明不想被窗外人發現行動。鄭官認為，被告所為根本是向「手足」通風報信，超越憲法中保護自由的界線，即使定罪亦與寒蟬效應及公眾知情權無關。鄭官又認為，沒證據支持被告是真誠相信其行為披露警方濫權，他在錄音中提到警員要槍傷「弓箭手」一說也缺乏基礎，裁定他罪成。

辯方求情時指，被告案發後遭博物館解僱，如今失業已感後悔內疚，強調他非故意阻撓警方執勤，只因誤以為警方打算射殺示威者才犯案，冀法庭考慮判社會服務令。鄭官聞言質疑，被告影響警方清場，令理大附近秩序無法恢復，反問：「度度啲路都封晒，博物館都封埋喇，仲有咩offence（罪行）比呢個更加嚴重呢？」辯方指被告僅延誤警方部份部署，警方翌日已回博物館繼續監察。

案件編號：KCCC1122/20