【本報訊】根據現行《僱傭條例》規定，僱主須在工資期屆滿後或僱傭合約終止後的七天內支付工資。如僱主故意及無合理理由短付或遲付工資，即屬違法，最高可被罰款35萬元及監禁三年。《僱傭條例》又規定，若有公司違例欠薪，經證明罪行是在有關公司的董事、經理、秘書或其他負責人的同意或縱容或疏忽下干犯，則有關人士亦犯相同罪行，可被判相同罰則。

員工追薪 勞處需申解凍

不過，職工盟總幹事蒙兆達認為，如《蘋果》相關公司受資產凍結影響，處境屬被動，如最終發生欠薪事件而被控，或可以此成為「合理理由」作抗辯。

蒙兆達又補充，如員工被拖欠薪金長達一個月，即構成「變相解僱」，員工可到勞工處追討薪金、解僱代通知金等，惟屆時勞工處或只能向保安局尋求把資產解凍處理欠薪，「但如果到呢刻係可以解凍，咁最初點解又唔解凍得？而且都要等多一個月，員工係手停口停，係咪做（凍結）決定前冇考慮過打工仔生計問題？」此外，由於有關公司只是資產被凍結而非破產，故被欠薪員工亦不能向破欠基金尋求幫助。

根據國安法實施細則中附表3第4(1)(a)段，列明「任何其他獲原訟法庭信納為受該通知所影響的人」，可向法庭提出申請，要求撤銷凍結財產的通知，但法律界人士坦言，就算被欠薪員工是「受該通知所影響的人」，料不會有人向法庭提出申請，「一來要睇成本，要畀律師費，而且仲會有風險，會被當成有關聯嘅人，將你捉埋去調查，為咗追人工，隨時變埋被告。」