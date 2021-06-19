【本報訊】食環署本月公佈轄下36個街市共304個空置攤檔下周一起進行公開競投，惟招租率僅佔全港空置攤檔17%。調查顯示八成半受訪者認為競投數量不足，九成受訪者認為不能紓緩失業問題。團體認為反映政府沒有為基層市民考慮。

截至2020年底，全港空置街市攤檔超過1,800個，空置率達13.5%。在過去三年，食環署都未將公眾街市空置檔位公開競投，直至本月9日才公佈於21日公開競投。但競投數量只有304個，僅佔全港空置攤檔17%。空置情況最嚴重的元朗區招租率僅有4%，問題最嚴重的同益街市及洪水橋街市卻不在公開競投範圍內，整個九龍東區（包括黃大仙及觀塘）共266個空置攤檔更是零招租。

沒宣傳競投 視察時間僅一周

撐基層墟市聯盟計劃主任張延形容，「政府根本係敷衍民間訴求」，食環署選取攤檔沒有準則和欠缺透明度，例如旺角花園街街市，公開競投的攤檔多數是「唔靚仔」的攤檔，反而近出入口位或電梯位，人流較暢旺的攤檔則不作競投。他續指，食環署根本沒對競投活動作任何宣傳，「佢哋（食環署）9號公佈，21號就要競投，得一個星期多啲去俾人去視察啲舖位，唔熟悉嗰區啲街坊點算？」聯盟實地視察後指出，花園街街市的確沒任何宣傳海報，只有在空置檔舖上方的招牌位置貼上「此乃空置單位」，卻沒有列明哪些攤檔開放競投，民眾需自行到網上搜索。

旺角南區議員朱江瑋指，食環署曾稱要預留空置檔位作為「現代化街市計劃」下搬遷攤檔及翻新街市之用，但情況嚴重的同益街市及洪水橋臨時街市並未有「現代化街市計劃」，卻不在公開競投範圍之內。

監察公營街市發展聯盟及撐基層墟市聯盟調查指，七成人指沒續租權不合理。