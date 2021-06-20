自2月26日本港展開疫苗接種以來，周日（20日）是第115個接種日，而至今日累積仍只有1,940,405人完成第一針的疫苗，佔本港12歲以上人口的28.5%；至於完成兩針，亦僅有1,280,169人，佔本港12歲以上人口的18.8%。

而經過逢周末急增的打針人潮後，周日亦再度回落，當中接種首針中國科興滅活疫苗僅有7,856人，是自5月30日以來的最低數字，而打第一針德國BioNTech復必泰mRNA疫苗則有16,178人；至於第二針接種科興有4,600人，而第二針BioNTech則有9,296人。

政府周日晚公佈的疫苗接種數字，在接種以及預約方面皆回落，當中接種第一針科興的人數，自周五起連續2日下跌，至周日僅7,856人接種，是6月以來最低，較周五亦下跌逾46%，比周六亦少35%；而接種第二針科興亦僅有4,600人。

至於打BioNTech的人數，首針有16,178人，比周末少23%；而第二針則有9,296人，較周末人數少逾25%。

80歲以上單日不足百人打針 9人針後不適3人留醫

在各個年齡組別，一直佔最少的80歲以上人口，周日僅多99人接種首針，累計仍只有1%，即18,899人打第一針。而最年輕的12至19歲群組，周日有2,029打第一針，累計有45,818人接種首針。至於較多人完成第一針的40至49歲組別，周日就有5,473人打第一針。然而目前僅有1,940,405人完成首針疫苗，佔本港12歲以上人口僅得

預約數字方面，周日預約數字持續下降，其中科興增約5,400人預約，而BioNTech則增16,800人預約，兩者的數字自上周一開始滑落。

周末共有9人在接種疫苗後不適送院，其中4人已經出院，3人則仍要留院觀察，另外1人未有遵從醫生勸告而自行出院，1人則未經診症就自行離開醫院。

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