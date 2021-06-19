【本報訊】《蘋果日報》前日印紙50萬份，市民搶購支持，昨日印數25萬份，但市民熱情絲毫未減，繼續支持《蘋果》，不少人大手買報紙，以行動撐《蘋果》。網民同時到《蘋果》fb專頁洗版，在有關警察圍封蘋果大樓及拉人的貼文留言，同時亦上載買了實體報的相片及網上訂閱全面撐《蘋果》。

黃店阿木台灣麵一連兩日提供免費《蘋果》予食客，老闆娘郭小姐指：「仲難買過前日，行咗五、六間舖，去到最尾嗰兩間先買到40份報紙。」她更表示店舖還未開門已派出數十份。光榮冰室老闆Gloria亦連續兩日購買逾300份《蘋果》派給食客，指只要食肆報紙存貨不足，就會立即派員工「補貨」。

指打壓新聞自由不合理

亞皆老街一間報紙檔檔主指，前日近5,000份《蘋果》售罄，昨天報檔獲分派1,200份，當凌晨送達報檔時，「眨下眼已賣出數百份」。讀者黃小姐帶同手推車買了80份《蘋果》，她表示前天買了100份免費派給咖啡店顧客，下午4時半派完，昨應友人要求留紙，「希望大家都能夠記住歷史」。她認為《蘋果》是為大眾發聲的平台，失去了則十分可惜。

美孚報檔檔主王先生指，昨天《蘋果》銷量不錯，前日來了900份，昨天有480份，可能昨日是周末，去貨速度遜於前日，但有不少市民每次買5至10份。習慣網上閱報的張先生連續兩日購買10份《蘋果》，他指警方拘捕行動不合理，「都係打壓，巿民應該有享用新聞自由權利，有啲憤怒」，勉勵《蘋果》員工加油。

《蘋果日報》fb專頁近日獲不少網民力撐及「畀Like」，帖文如「張劍虹羅偉光保釋被拒，直擊散庭情況」等都被網民洗版，有人留言「一向懶買報紙，只係做VIP訂戶，但今次一定每日買多份撐你哋」、「日日買， 加油」、「終身支持蘋果」、「每日一蘋果白紙都會買」等等，以示支持。