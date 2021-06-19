馬蹄蟹，又名「鱟」，存活於地球近4億年，被譽為「海洋活化石」，近年卻因濫捕及食用導致數量急急下跌導致瀕危絕種。有保育團體發起馬蹄蟹保育行動，呼籲食肆停止放售馬蹄蟹。香港現時有兩種鱟，分別是中國鱟及圓尾鱟，其中中國鱟自2019年起被列入國際自然保護聯盟（IUCN）紅色名錄中的瀕危種族類別。

世界自然基金會香港分會（WWF）上年6月發起「思前想鱟」保育馬蹄蟹行動。今年初又發起公眾調查，訪問過千名香港居民，發現不到一半受訪者聽過馬蹄蟹這種動物，四分一人見過馬蹄蟹，有大部份人是在魚檔、餐館或碼頭見過。受訪者得悉馬蹄蟹為瀕危物種後，有超過8成人同意保育，亦有6成消費者表示見到餐廳售賣馬蹄蟹會降低消費意欲。

有食肆出售具毒圓尾鱟

WWF項目經理彭莉恩指，有研究顯示馬蹄蟹數量大幅下跌近9成。WWF保育主任蘇隽彥亦指沿海發展、誤捕及被食用都對馬蹄蟹造成巨大威脅，其中食用馬蹄蟹的情況在東南亞較為嚴重。

「思前想鱟」計劃第二階段發起「鱟友善行動」，針對西貢海鮮街、鯉魚門海鮮街、屯門三聖、長洲及北角碼頭，邀請海鮮酒家展示「鱟友善行動」貼紙，承諾不放售、不展示馬蹄蟹。彭在觀察時發現，在7間有出售鱟的食肆中，超過4成是有毒的圓尾鱟，而食肆亦不知道該品種是有毒的鱟。

5區共90多間海鮮酒家中，26間響應行動，有6間繼續放售馬蹄蟹，有1間則表示不出售但繼續在魚缸裏展示。WWF亦鼓勵市民參與監察食肆售賣馬蹄蟹情況。彭表示，計劃曾訪問漁民馬蹄蟹捕獵情況，漁民表示，「以前每日都有幾隻，而家每月得十隻八隻」，有漁民捉到馬蹄蟹會放生，因為他們認為「鱟」讀音與「後」相似，因此有傳統觀念認為鱟是「後代」的意思，而不敢捉拿。

西貢街市攤檔未見馬蹄蟹蹤影

《蘋果》近日到西貢視察，碼頭未有船家出售馬蹄蟹，但海鮮街上最大型的幾間食肆均沒有響應行動。記者亦到西貢街市視察，全部海鮮攤檔都沒有出售馬蹄蟹。經營海鮮檔十多年的鄭先生表示，有時會出售馬蹄蟹，但近年來貨數量越來越少，據鄭生了解，多數人買馬蹄蟹都用作放生，加上馬蹄蟹肉量不多，很少會食用。

上年疫症肆虐，馬蹄蟹亦有用於醫療用途，藥廠會抽取馬蹄蟹藍血加工作試劑，可進行藥物及醫療用品無毒測試。美國有法例規管只能抽取三分之一血液便要放回大海，但暫時亞洲地區未有規例，藥廠可以抽取全部血液後殺死馬蹄蟹，而香港則未有藥廠進行抽血工作。

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