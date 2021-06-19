保安局長李家超日前引用「港版國安法」實施細則的條文，凍結與《蘋果日報》相關的3間公司資產，影響涉及公司資金周轉，或令支付員工薪酬出現困難。據悉，壹傳媒昨日（19日）召開董事會議，商討員工出糧方案，冀明日去信保安局申請許可，尋求解凍部份資產，以免令公司因欠薪違反勞工法例。凍結該3間公司資產不單影響受聘員工出糧，維持報紙營運亦陷困難，據悉公司僅有足夠現金繼續正常營運數周。

若申請失敗，下一步料需向法院尋求批准。勞工組織直言，過去未曾聽聞「公司想出糧，但因為資產被凍結，結果出唔到變欠薪」，質疑罔顧打工仔生計，認為保安局長對此責無旁貸。

李家超行使國安法的權力凍結3間與《蘋果日報》相關公司的資產，涉款1,800萬元，由於警方文件警告不得處理被凍結資產，違令可判監，又特別警告任何人、公司或子公司如協助《蘋果》運作，隨時可能亦觸犯《國安法》，變相影響集團內部調動資金周轉。

加上警方已要求7間本地銀行，不得處理該3間公司在銀行賬戶內財產，受聘於該3間公司的員工在本月底時，是否可如常獲發放薪酬頓成疑問。如果最終未能發薪，或隨時構成欠薪，令《蘋果》觸犯勞工法例。

距固定發薪日不足10天

本報昨日（19日）曾報道，管理層日前曾開會討論員工支薪方案，當時初步決定，嘗試根據《國安法》下的「實施細則」，向保安局申請許可，解凍部份資產作為支付員工薪酬之用。據知壹傳媒昨曾召開董事會議，研究周一去信向保安局提出申請，但對結果不感樂觀。

如果申請未能成功，下一步便將根據《國安法》實施細則中附表3的第4條，向原訟法庭提出申請，要求撤銷有關凍結通知，但現時距離本月底固定發薪日不足10天，故時間上緊逼。

事實上，凍結該3間公司資產不單影響受聘員工出糧，繼續維持報紙營運亦陷困難，據悉公司僅有足夠現金繼續正常營運數周，《蘋果日報》的印刷亦受影響，內部正檢視倉庫中墨水及紙張存量，同時未知供應商是否會繼續合作。

職工盟：被動欠糧前所未聞 保安局責無旁貸

職工盟總幹事蒙兆達指，過去曾處理公司資產被「凍結」而未能出糧欠薪事件，但性質是公司經營不善導致欠債，故被會計師樓接管，最終需要由債主、會計師及被欠薪僱員經協商解決，但「間公司想出糧，亦有足夠資金，但因為資產被凍結，結果出唔到變欠薪」的情況聞所未聞。

蒙兆達強調，就算保安局長發出凍結令，都不可以罔顧打工仔生計，「如果係粗暴咁凍結咗個戶口，間公司係被動欠薪，變相好似係保安局長一手製造欠薪，咁佢係有責任去處理員工支薪。」直言最終是犧牲員工，政府對有關局面是責無旁貸。

壹工會回應稱，理解公司目前的困境，相信公司會為員工着想和盡力想方法，希望盡快有解決方法。

外媒彭博社昨引述消息人士指，《蘋果》有計劃透過台灣業務，以GoFundMe.com和PayPal籌款，以維持印刷業務及向員工支薪。

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