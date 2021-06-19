【本報訊】香港政府打壓《蘋果》行動引起全球關注，近百名港人昨日在倫敦發起集會遊行。他們手持「守護真相」及「freedom of speech AppleDaily Hong Kong」等標語示威，並在中國駐倫敦大使館外鋪滿蘋果，聲援被捕的五名《蘋果》高層。有在英港人批評港府此舉嚴重侵犯新聞自由，加快香港的墮落。

記者：梁琬珊 譚志輝

集會在英國時間下午1時開始，有近百人齊集Leicester Square。有參加者帶同自製標語「我哋真係好鍾意蘋果日報」、「撐新聞真相自由」 到場，亦有人高舉《蘋果日報》頭版和相關刊物，以示支持。參與集會人士高呼「蘋果加油」、「釋放蘋果高層」、「Support Press Freedom（支持新聞自由）」等口號，並向途人派發傳單，解釋事件的來龍去脈。

「香港墮落得非常快」

至下午2時許，他們開始沿牛津街遊行至中國大使館，再由流亡港人組織「港援」接力，在中國大使館外擺放蘋果，藉此就國安法拘捕新聞工作者表達不滿。主辦上半場集會的Alex表示，香港警方的所作所為侵犯媒體自由，製造白色恐怖。《蘋果》高層被捕後，他隨即在社交媒體發起集會，獲不少在英港人支持。

另一場集會由港援會舉辦，他們在中國大使館外放滿廿箱近千個蘋果，鋪滿一地，藉此就國安法拘捕新聞工作者表達不滿。有參與集會人士希望海外港人團結，可以引起外媒注意。

《蘋果》長期讀者Winnie身穿印有蘋果標誌的上衣參加集會，她與在港的家人一共開了八個訂閱蘋果的戶口，過去兩天亦囑咐家人每天買十份《蘋果日報》，以表支持。「如果連姿態上都唔出來表達，枉為香港人。我哋在海外的香港人，有責任出來發聲。」

剛移英三個月的港人阿南則慨嘆，香港無論言論自由或新聞自由，墮落得非常快，擔心危機即將影響其他傳媒。「雖然好多人話和平抗爭無用，但都要盡做，畀人知道我哋唔會忘記入獄的義士。」10歲的Adrian隨家人參與集會，他說看完有關《蘋果》的新聞很不開心：「點解香港會發生呢啲事，佢哋講正義，但政府就拉咗佢哋。」