「想再同佢飲餐茶，傾吓偈，原來呢啲機會過咗就冇！」今日父親節，林家長子這個卑微願望再無法實現。本月3日，冷氣技工林樹榮（59歲）於旺角白布街維修冷氣期間，懷疑失足由3樓墮地死亡。林樹榮遽然離世，遺下妻子、兩名讀大學及患自閉症兒子。一生為家庭犧牲，林樹榮最大娛樂是收工後坐在家人送贈的按摩椅休息，如今物是人非，家人獨對空凳倍感悲痛，既籌措殮葬費，又要償還林遺下的十多萬元債項，前路茫茫。

長子欲休學孭起頭家

「成日話成身痛，又冇時間去按摩」，林太輕撫丈夫生前每晚必坐的按摩椅感慨萬千，她指丈夫日做14小時，眼見他捱至腰痠背痛，去年父親節她以分期方式購入價值萬元的按摩椅。長子憶述，父親每晚歸家晚飯後，必坐於椅上邊按摩邊看電視，不久即倦極入睡。

「最緊要勤力，唔好畀人睇死」，是林樹榮的座右銘，多年來長子銘記在心。他憶述，父親於2008年以17,000元積蓄，自行開舖承接冷氣維修工程，公眾假期及生日照常開工，只有農曆新年休息數天。往年父親節，家人只到舖頭附近餐廳吃飯，但父親每到周末或周日，總會跟家人到酒樓飲茶吃飯見面，然後再開工。

林樹榮去世至今兩星期，其妻每提起往事仍哭成淚人，二人結婚23年，她為照顧17歲患自閉症幼子沒有工作，只靠丈夫一人撐起頭家，縱然生活刻苦，丈夫沒有半句怨言，直至丈夫離世始知他欠下十多萬元債務，殮葬費仍未解決。

「嗰日我原本喺佢隔籬，返舖頭幫佢拎啲嘢，返嚟佢已經跌咗落去」，父親出事當天畫面，長子畢生銘記。就讀大學三年級的他深明家境困難，靠兼職賺學費及生活費自給自足。今年父親節沒了爸爸在旁，家中經濟又陷困境，他曾萌生休學念頭，懂事的他希望代父揹起養家重責卻遭母親阻止，並以亡父勸勉，「阿爸咁辛苦撐住頭家，點都要捱落去，停咗就嘥咗咁多年來嘅努力」。他希望盡快完成學業，工作養家。

「蘋果日報慈善基金」將派發兩萬元緊急援助金予「林樹榮遺屬」應急。

「林樹榮遺屬」暖流之友編號：C4775

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