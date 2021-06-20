由2003年起，每年都申辦7.1遊行的民陣，繼去年首次遭到警方反對後，今年將不再申辦。民陣臨時召集人鍾松輝今日接受《蘋果》查詢時表示，民陣成員團體早前舉行非正式會議後，覺得今年政治環境，加上警方目前指控民陣為「無註冊社團」下，難再用民陣名義舉辦任何活動，所以今年不會以民陣名義申請舉辦7.1遊行。但他認為，民間團體和香港人在沒有民陣這個平台下，仍應該繼續發聲，以合法方式表達對政府的不滿，並相信「念念不忘，必有迴響」。社民連表示，希望7.1當日即使沒有遊行，不同民間團體仍可以街站方式，表達要求政府「釋放所有政治犯」的訴求。

民陣停運 但團體互相連繫 可繼續發聲

以「新巴職工會」成員團體身份參與民陣活動多年，曾兩度出任民陣召集人的鍾松輝，今日接受《蘋果》查詢時表示，民陣召集人陳皓桓5月底因前年10.1遊行案被判入獄18個月前，曾召開民陣會議，會上成員團體通過由他出任「臨時召集人」，主要負責看守角色，包括按民陣章程，於今年8月尾前更新民陣成員團體資料，若然成員團體未有更新，將被視為退出民陣。他另一任務，是按章程於9月選出民陣新一屆召集人。

他指，早前民陣非正式會議上，成員團體沒有討論要解散民陣，民陣目前未解散，只是暫停運作，不再舉辦任何活動。他又指，至今覺得香港人繼續發聲，讓政府知道巿民有何不滿十分重要，「當然而家做任何嘢，都係以合法安全為原則， 一定要保持實力」。

他又稱，按他個人政治形勢分析，民陣「已經完成歷史任務」，日後難再以「民陣」名義舉辦活動。但他認為，民陣只是一個平台，讓不同民間團體發表意見，認為即使日後沒有該平台，團體間仍然有互相連繫，可以繼續發聲，「當然我哋係唔捨得民陣呢個平台嘅，但迫於無奈都無辦法，始終都有個終結嘅時候。」

黃浩銘：無遊行唔代表公民社會無聲音

至今是民陣成員團體的社民連，該黨主席黃浩銘今日接受《蘋果》查詢時表示，民陣召集人陳皓桓早前入獄後，民陣秘書處已沒有再運作，故此要再用民陣名義申辦活動，在行政上難以做到。

那民陣其他成員團體，未來會否以各自名義申辦七一遊行？他指，目前正與不同民間團體進行商討，未有定論。他指社民連初步想法，是希望7.1最終即使沒有遊行，不同民間團體仍可以用街站的方式，去表達要求政府「釋放所有政治犯」的訴求，「我哋認為即使無遊行，唔代表公民社會無聲音、廡反應，而家唔係太平盛世，亦都無需要為個政權粉飾太平，我哋都仍然會喺個街頭上，表達我哋嘅意見，街站係其中一個形式」。

他又指，即使沒有民陣這個平台下，民間團體仍應盡力維繫香港的公民社會，「即使佢哋（政府）殺得死民陣呢個聯盟，但佢唔能夠將我哋成個公民社會、將我哋咁多人嘅意見消失。」

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