最近疫情稍為放緩，「蘋果日報慈善基金」再度與「香港海洋公園」合辦「香港海洋公園暨蘋果日報慈善基金遊樂日（2021）」，透過慈善機構贊助免費門票予低收入人士，因此，本基金亦藉此機會與一眾暖流之友（即受惠個案）入園玩樂，暫時放下傷痛，與家人活在當下得快樂。

正值壯年的Davids患有強直性脊椎炎、類風濕性關節炎及心臟病等。自2020年開始，「蘋果日報慈善基金」資助他在公立醫院接受自費的生物製劑治療至今。他一直抱著康復的轉機，希望康復後能盡兒子及爸爸的責任賺錢養家，給家人幸福。

當天，Davids與女兒及媽媽一起入園遊玩，玩得很高興，增進了與家人的感情。他表示：「去了海洋公園一日，看到自己小時的回憶，病前後的對比。在病發前自己一直努力做事。到了病發後的現在，可以說明健康時再努力做到怎樣也好，一個大病便可以一無所有，是有心無力的。在我大病後，金錢方面主要用於看醫生和生存方面。去遊玩的話都要先三思，考慮自己的身體狀況；身體可以去到那裡；如果身體有問題時怎樣處理等等。因素再多也要想著金錢可用在那裡。現在沒了工作，使用金錢要很小心，一日一段遊玩時間的快樂和看醫生，那方面較重要呢？在我身上便只有一條路—看醫生，其他方面無法多想，因為沒有工作，自己出入花費也要小心，我都不能選擇其他了！」

「如今次的患病沒有『蘋果日報慈善基金』的話，自己也沒有出院的日子，去海洋公園更是不能想像。出入海洋公園一次需很多金錢，這些金錢可以用在日常生活幾日了，沒理由用幾天的開支去換取一日的快樂。能去海洋公園遊玩也要看那天自己的身體狀況，也不是想去便去的。今次有機會和家人去到，有一個美好的回憶，是令我感到十分高興的日子，至少也是自己在世時的一個快樂，幸好我也有這福氣。回家後的身體還是很痛，不過身在痛，心是樂的。多謝有心人的愛。」

他很感謝海洋公園及「蘋果日報慈善基金」的贊助及安排，使他可暫時放下傷痛，與家人活在當下得快樂。

他表示會繼續努力抗病，照顧家人，給家人幸福。

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