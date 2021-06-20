父親節是兒女向父親表達敬意的日子，亦是讓家長反思親子關係的時間。青年機構今（20日）藉父親節發佈一項「高小學生與父親相處模式及關係」的調查結果。調查發現，近七成（69.3%）孩童與父親每日交談不足1小時，惟有超過七成（72.4%）孩童期望每日與父親傾談半小時。機構表示，調查顯示孩童的「期望」與父親「現實」所付出的親子時間有落差，並建議父母與子女透過親子活動增強親子關係。

41%孩童與父親每日相處時間不足30分鐘

香港中華基督教青年會在上年11月旬至3月旬，進行「高小學生與父親相處模式及關係」的問卷調查。訪問568位就讀小四至小六的學生，當中共466位學生與父親同住，另有523名學生與母親同住。

機構問及逾400位與父親同住的學生，調查發現共41%孩童與父親每日相處時間不足30分鐘，而28.3%孩童則與父親相處近1小時，另外共13.5%學生表示每日與父親交談1小時至2小時，其餘17.1%學生則表示日常與父親相處2小時或以上。

欠缺溝通或禍延青少年反叛期

香港中華基督教青年會協調幹事施文欣指，親子聊天是基本向子女表達關心的渠道，若雙方於小學階段欠缺交流，她擔心日後子女處於青少年反叛期時，子女不會聆聽父母的說話，或雙方會因不了解而引起衝突。

香港中華基督教青年會業務發展主任李逸熙補充，有29.8%受訪學生同意「對於我所煩惱的事情，其實爸爸知道得很少」，另有22.5%學生同意「爸爸並不清楚我最近經歷的事情」，同時有23.4%學生分別表示「爸爸對自己的期望過高」。李表示，由於父親與子女的溝通不足致父親對子女了解不足，惟他指這情況出現不代表父親關心子女不足。

籲家長每日留半小時與子女相處

另一方面，機構發現疫情對孩童與父母的相處存正面影響。機構以-5分（非常負面）至5分（非常正面）作評分，疫情下受訪孩童予父親的平均分數為2分，另予母親的平均分為2.5分。被問及疫情下父親比母親的分數低，施文欣稱母親一向擔當照顧角色，母親與子女的接觸時間較父親高，故母親的分數比父親的高，且認為父母於是次調查的分數差距其實不大。

施建議，父母可與子女訂立約半小時的相處時間，讓子女於該段時間分享當天經歷或做親子活動，如玩桌上遊戲、親子打掃家務等，讓父母與子女可專注在對方身上，藉此增進雙方之間的了解。她又期望，父母放下電子產品，把握與子女相處的時間，不要讓電子產品剝奪家人的相處時光。

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